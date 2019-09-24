بمشاركة فنانين عالميين.. السعودية تنظم نسخة ثانية من مهرجان ”شتاء طنطورة“

أعلن القائمون على مهرجان ”شتاء طنطورة“ السياحي والثقافي في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن نسخة ثانية من مهرجان الشتاء بعد تجربة العام الماضي التي شارك فيها فنانون عالميون وجمهور ضم سياحًا غربيين منحتهم الرياض تأشيرات سياحية غير مسبوقة.

وكشفت إدارة المهرجان، أن الفنان الأمريكي ليونيل ريشي، سيكون أحد الحاضرين في النسخة المقبلة من المهرجان، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفنانين الآخرين الذين سيحضرون المهرجان في وقتٍ لاحق.

بنبرةٍ مُقبلة على الحياة، يقول: “Hello".

خمِّنوا… من هو هذا النجم القادم ليملاً أرجاء #العلا بالإبداع، في الموسم الثاني من مهرجان #شتاء_طنطورة؟#تاريخ_خالد #رحلة_عبر_الزمن pic.twitter.com/LsCxRUpe7o — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) September 24, 2019

وأقيمت النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن غير الواضح إن كانت النسخة الثانية ستنطلق في التاريخ ذاته، إذ حددت إعلانات مؤسسات سياحية وثقافية تستقطب سياحًا غربيين للحضور إلى المكان، تاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدًا لرحلاتها.

ويقام المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ويستمر على مدى شهرين تقريبًا، تشكل ذروة فصل الشتاء في شمال المملكة منخفض الحرارة، ليكون أطول مهرجان من نوعه في البلاد.

وأتاحت السعودية العام الماضي الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة ”شينغن“ وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​وتضمن المهرجان في نسخته الأولى فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة، بينها حفلات فنية تقام في نهاية كل أسبوع ويحييها فنانون عالميون، في مسرح فريد من نوعه بسبب جدرانه العملاقة المصممة من مرايا تعكس تضاريس المكان.

وأحيا حفلات النسخة الأولى من المهرجان كل من الفنانين: محمد عبده، ماجدة الرومي، عازف البيانو المعروف رينو كابوسون، الموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت، عازف البيانو الصيني لانج لانج، مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، الموسيقار العالمي ياني، بجانب حفل أم كلثوم الذي تم تقديمه عبر التقنيات الحديثة والمبتكرة عبر تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

كما تتضمن فعاليات المهرجان أيضًا، سباقًا للخيول وإطلاقًا للمناطيد ومعرضًا للحرف اليدوية في سوق البلدة القديمة، بجانب زيارات ميدانية لآثار المنطقة الضاربة بعيدًا في التاريخ.

ويستمد المهرجان فكرته واسمه ”شتاء طنطورة“ من مهرجان محلي يقام في الفترة ذاتها كل عام في القرية القديمة (الدور) في محافظة العلا، حيث توجد ”الطنطورة“ فوق أحد الأبنية القديمة، وهي مسلة هرمية الشكل تقع بساحة الدرب في القرية، وتستخدم كمزولة أو ساعة شمسية، يعتمد عليها الأهالي بشكل كبير وأساسي في تحديد بداية دخول مربعانية الشتاء، كما كان الاعتماد عليها في الزراعة قديمًا وتوزيع حصص المياه بين المزارعين خلال ساعات النهار بموسم الشتاء.

وتستحوذ مناطق شمال وشمال غرب السعودية، على النصيب الأكبر من خطط الرياض لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية عبر مشاريع عملاقة، بينها: ”نيوم“ و ”البحر الأحمر“ و ”أمالا“؛ بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التاريخي على مبيعات النفط.