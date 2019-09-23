غواصون سعوديون يؤدون ”العرضة“ تحت الماء (فيديو وصور)

أدى غواصون؛ رقصة ”العرضة“ الشعبية السعودية على عمق 50 مترًا تحت البحر، بمناسبة العيد الوطني الـ89 للمملكة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية، فإنّ الرقصة تحت الماء ”ابتكرها فريق صدى الأعماق المتخصص في الغوص، للتعبير عن فرحهم وابتهاجهم باليوم الوطني الـ89 للمملكة، الذي يحمل شعار (همة حتى القمة)“، مشيرة إلى أنّها تمت بالزي التقليدي للعرضة الذي ارتداه الغواصون.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ”هذه المبادرة تمت من قبل فريق يضم نحو 12 غواصًا على درجة عالية من الاحترافية؛ وهم: علاء الرشيدي، حسن بخش، ثامر رجب، غازي القثامي، نايف المطرفي، حسام الجهني، محمد القثامي، طالع عسيري، طارق الحازمي، بندر رجب، فهد السلماني، عبدالعزيز مرزا“.

يشار إلى أنّ فريق صدى الأعماق هو فريق غوص متخصص في عمل مناسبات وطنية وخليجية وعربية من أعماق البحر، ويتكون من أكثر من 30 غواصًا؛ حيث إنه متنوع في التخصصات من مدربين محترفين عالميين، ومصورين متخصصين في التصوير المائي، وفق المصدر ذاته.