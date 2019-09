غواصون سعوديون يؤدون ”العرضة“ تحت الماء (فيديو وصور)

View this post on Instagram

فريق الغوص السعودي يحتفل باليوم الوطني للمملكةالـ 89 على طريقته الخاصة من أعماق البحار بالزي السعودي والسيوف. . ورفع الفريق صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاملين علم السعودية في أيديهم. . ويحل الإثنين، اليوم الوطني السعودي الـ89 إحياءً لذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.