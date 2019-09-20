”قواعد العشق“ لجلال الدين الرومي تشعل جدلًا في الكويت ‎‎

عادت قضية الشاعر المتصوف جلال الدين الرومي إلى الصدارة مجددًا في الكويت، عقب الجدل الذي دار عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ندوة مقرر عقدها في أحد الفنادق حول رواية الرومي الشهيرة (قواعد العشق الأربعون).

وثار السجال عقب تداول أنباء عن إقامة أمسية، يوم غدٍ السبت، في أحد الفنادق حول رواية الشاعر الرومي، وسط تباين في الآراء واستياء عدد من النواب والنشطاء من السماح بإقامة هذه الندوة التي وصفوها بـ ”المروجة لعقيدة الحلول الكفرية“، تزامنًا مع استغراب عدد آخر من النشطاء من المطالبة بمنع هذه الندوة دون العلم بحقيقتها ومضمونها.

وبعد نحو 4 أعوام من إثارة الرومي للجدل في البلد الخليجي إثر تصريحات لوزير الإعلام الحالي محمد الجبري، حينما كان نائبًا في البرلمان آنذاك واعتراضه على عقد ندوة تتحدث عن الشاعر الصوفي، عاد السجال إلى الصدارة ”وسط حديث عن إلغاء السلطات الكويتية لهذه الأمسية المثيرة وفتح تحقيق فيها“.

وطالب عدد من النواب بالتدخل الرسمي من قبل وزارة الداخلية لمنع هذه الندوة، ومنهم النائب محمد هادي الحويلة، الذي أكد أن (المادة 2 من الدستور)، تقول ”دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع“ وكل القوانين تعزز هذه المادة وتعززها قيمنا المجتمعية دون تعرض لحرية الاعتقاد ”لكن تجاوز هذه القواعد مرفوض لذلك على وزارة الداخلية أن توقف الندوة الشاذة (الحلول الكفرية) التي ستقام في أحد فنادق الكويت فورًا“.

المادة٢ من الدستور "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" وكل القوانين تعزز هذه المادة وتعززها قيمنا المجتمعية دون تعرض لحرية الاعتقاد لكن تجاوز هذه القواعد مرفوض لذلك على وزارة الداخلية أن توقف الندوة الشاذة "الحلول الكفرية" التي ستقام باحد فنادق الكويت فورًا — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) September 20, 2019

ورغم عدم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الأمسية، شكر النائب محمد هايف المطيري وهو أحد المعترضين على هذه الندوة وزارة الداخلية لمنعها هذه الندوة، قائلًا:“شكرًا لوزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف ندوة يوم غدٍ المشبوهة والتي أعلن عنها دون ترخيص أو مراعاة لعقيدة المجتمع وقيمه.. شاكرًا هذا التفاعل وهذا الحرص على حماية المجمع من الأفكار المنحرفة والدخيلة على مجتمعنا“.

شكراً لوزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف ندوة الغد المشبوهة والتي أعلن عنها دون ترخيص أو مراعاة لعقيدة المجتمع وقيمة شاكرا هذا التفاعل وهذا الحرص على حماية المجمع من الأفكار المنحرفة والدخيلة على مجتمعنا . — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) September 20, 2019

وعلى الجانب الآخر، أبدى أكاديميون كويتيون استغرابهم من المطالبات بمنع هذه الأمسية دون معرفة مضمونها بشكل كامل، حيث قالت الأكاديمية شيخة الجاسم:“كيف استنتج الأخ أن الندوة عن الحلول الكفرية؟ و كيف صار تكفير الناس عاديًا و بالمجان؟ ولماذا يسارع النواب للمطالبة بالمنع دون أن يتحققوا من الموضوع؟“.

كيف استنتج الأخ أن الندوة عن الحلول الكفرية؟؟

و كيف صار تكفير الناس عادي و بالمجان؟

ولماذا يسارع النواب للمطالبة بالمنع دون أن يتحققوا من الموضوع؟ — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) September 20, 2019

وفي تعليق غاضب، قال الدكتور سليمان إبراهيم الخضاري:“هل صحيح والله من صجهم نواب الأمة.. نكبة هذا العصر.. يؤلبون المسؤولين ضد هذه الأمسية؟ طيب والله وقسمًا بالله لأعقدها في بيتي إذا منعوها في الفندق.. انتخابات وتركتها وعملي ما فيه تكسب.. وخلينا نشوف نواب نكبة الأمة يتجرأون على التدخل.. فلنتحداهم وتخلفهم!“.

هل صحيح والله من صجهم نواب الأمة..نكبة هذا العصر..

يؤلبون المسؤولين ضد هذه الأمسية؟

طيب والله وقسما بالله لأعقدها في بيتي اذا منعوها في الفندق .. خو انتخابات وتركتها وعملي ما فيه تكسب.. وخل نشوف نواب نكبة الأمة يجرؤون على التدخل..فلنتحداهم وتخلفهم! pic.twitter.com/n0tPQLxpve — د. سليمان ابراهيم الخضاري (@Dralkhadhari) September 20, 2019

وجلال الدين الرومي هو شاعر، وفقيه، وصوفي، فارسي مسلم، وُلد في بلاد فارس وآسيا الوسطى، ثم انتقل إلى الأناضول حيث عاش بقية حياته في قونية في عهد دولة السلاجقة الأتراك، وتركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية والتي كُتبت بلغته الأم الفارسية تأثيرًا واسعًا في العالم الإسلامي.