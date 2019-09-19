قرار ”غريب“ يلزم سكان مدينة بأكملها بأن يكونوا فرحين

فرض رئيس بلدية مدينة صغيرة في غرب فرنسا لزوم أن يكون السكان ”فرحين“ خلال أسبوع كامل في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع منع الموسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي بشكل تعيس بمناسبة مهرجان محلي.

وأصدر فريدي ريفو رئيس بلدية مدينة ”إيسار-ان-بوكاج“، البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة ”مرسومًا بلديًا رسميًا“ يتعلق بالأسبوع الممتد من الـ5 من شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 11 منه خلال الدورة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل اسم ”فيل أن جوا“ (مدينة فرحة).

وقال رئيس البلدية: إنه ”نظرًا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة والاحتمال الكبير للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس، أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقًا أمام التعبير عن الفرح“.

ويحمل المرسوم تاريخ الـ13 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، ويمنع ”بث أي موسيقى قد تعتبر كئيبة وأفلام وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي“، ويدعو إلى ”إنتاج الأندورفين أي هرمونات السعادة من خلال الضحك 3 مرات على الأقل في اليوم“.

وأسف رئيس البلدية ”لوجود الكثير من الكآبة“ في البلاد، مؤكدًا أنه يحاول ”بث روح مرحة في متاجر المدينة وفي صفوف سكانه“، وذلك في معرض رده على أسئلة حول الأمر.