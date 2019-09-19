ألبان ”ندى“ السعودية تحذف إعلانها المثير بعد مقاطعة منتجاتها في الكويت بسببه

أعلنت شركة ”ندى“ السعودية للألبان، حذفها للإعلان الترويجي الذي نشرته مؤخرًا؛ بعد إثارته لاستياء عدد كبير من النشطاء في السعودية والكويت ومقاطعة منتجاتها من قبل الجمعيات التعاونية في الكويت بسبب الإعلان المثير، الذي وُصف بـ ”المستفز والمسيء للشريعة الإسلامية“.

وقالت الشركة السعودية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: ”إنها تأسف للالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني وبناءً عليه تم حذف الفيديو“، وذلك عقب الدعوة التي أطلقها النشطاء في البلدين الخليجيين لمقاطعة منتجات هذه الشركة.

وأضافت الشركة في بيانها، ”أنها تقف مع الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع، وتفخر بماضي وحاضر الوطن“، مؤكدةً ”اعتزازها بخدمة المملكة واحترامها لكافة الآراء“.

وتضمن الإعلان الترويجي للشركة الذي تم حذفه، عبارات متقطعة، بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقًا مع سكب اللبن في الإناء، وذلك تحت عبارة (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا.. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).

وأبدى عدد من النشطاء السعوديين ارتياحهم لمقاطعة الجمعيات الكويتية لمنتجات هذه الشركة، مطالبين بضرورة مقاطعة الجميع لها تعبيرًا عن استيائهم من الإعلان الذي قالوا عنه إنه ”متناقض وبعيد عن الوسطية أو تقبل الآخرين“.