الكويت.. مقاطعة واسعة لشركة ألبان سعودية بسبب إعلان

أعلنت عدة جمعيات تعاونية في الكويت، مقاطعتها لمنتجات شركة ”ندى“ السعودية للألبان، عقب إطلاقها لإعلان ترويجي لمنتجاتها أثار استياءً واسعاً في الكويت والسعودية لتطرقه إلى قضايا شرعية بشكل مثير.

وتضمن الإعلان الترويجي المثير للجدل عبارات متقطعة بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقاً مع سكب اللبن في الإناء، وذلك تحت عبارة (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا.. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).

وأثار الإعلان غضباً من قبل النشطاء في الكويت والسعودية، وسط دعوة عامة لمقاطعة منتجات هذه الشركة، فيما وصف البعض الإعلان بـ“المستفز والمسيء للشريعة الإسلامية“، وسط ردود فعل كبيرة من قبل المعلقين تحت وسم (#مقاطعه_منتجات_البان_ندي).

وبادرت عدد من الجمعيات التعاونية في الكويت بإعلانها مقاطعة منتجات هذه الشركة، إضافة إلى عدد آخر من الشركات التي استجابت لدعوة النشطاء بإيقاف التعاون مع هذه الشركة ومقاطعتها ”لتعديها على الثوابت الدينية“.

ووجه الناشط الكويتي عبدالرحمن النصار، دعوته لجمعيات بلاده بمقاطعة منتجات هذه الشركة، قائلًا إن ”جمعيات الكويت التعاونية.. هل من تفاعل تجاه هذه الشركة التي تعدت حدودها وسخرت من شرع الله تعالى.. جمعية صباح الأحمد لها موقف مشرف.. أين الجمعيات الأخرى“.

جمعيات الكويت التعاونية .. هل من تفاعل تجاه هذه الشركة التي تعدت حدودها وسخرت من شرع الله تعالى .. ! جمعية صباح الأحمد لها موقف مشرف .. أين الجمعيات الأخرى ..! pic.twitter.com/kXdCmpZvBR — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) September 18, 2019

وفي السعودية لاقى الإعلان المثير استياءً شديداً من طريقة طرح الشركة للترويج لمنتجاتها، حيث قال الدكتور عبدالله الغامدي: ”أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت وقيم وأخلاق المجتمع.. حب المال أعمى بصيرتكم.. لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خيرًا لكم من محاربة الفضيلة واستفزاز مشاعر الجمهور“.

أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت و قيم و أخلاق المجتمع

”حب المال أعمى بصيرتكم“

لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خيرا لكم من محاربة الفضيلة و إستفزاز مشاعر الجمهور.@NadaDairy#مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/7MvsW9yVXE — د. عبدالله الغامدي (@zinadkh) September 18, 2019

ووصف الناشط السعودي محمد اليحيا، الإعلان بـ“السخيف“، منتقداً جودة منتجات هذه الشركة، قائلًا: ”بعيداً عن تدني جودة ألبان ندى وعن عدم قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى وتكدسها في الرفوف، هنا إعلان ترويجي لهم، في رأيي أنه سيقضي على حصتهم المتدنية في السوق، إعلان سخيف يسخر من بعض الآراء الشرعية ويثير البلبلة ويسيء لفئة كبيرة من المجتمع السعودي“.

#مقاطعه_منتجات_البان_ندي

بعيداً عن تدني جودة ألبان ندى وعن عدم قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى وتكدسها في الرفوف، هنا إعلان ترويجي لهم، في رأيي أنه سيقضي على حصتهم المتدنية في السوق ! إعلان سخيف يسخر من بعض الأراء الشرعية ويثير البلبلة ويسيء لفئة كبيرة من المجتمع السعودي ! pic.twitter.com/wqWUyi7SyF — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) September 18, 2019

وأبدى عدد من النشطاء السعوديين رضاهم عن مقاطعة الجمعيات الكويتية لمنتجات هذه الشركة، مطالبين بضرورة مقاطعة الجميع لهذه المنتجات تعبيراً عن استياءهم من الإعلان الذي قالوا عنه إنه ”متناقض وبعيد عن الوسطية أو تقبل الآخرين“.