وزير سعودي يتدخل لأجل طالبة معاقة طردت من مدرستها (صورة)

تفاعل وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، مع شكوى طالبة مصابة بمتلازمة ”تريشر كولينز“ وتدعى لولوة الفريح، حيث وجه بمعالجة وضعها بتسكينها إحدى المدارس الأهلية ومباشرتها الدراسة وفق رغبة والديها، واستثنائها من الاشتراطات الخاصة بالقبول تقديرًا لوضعها.

وأمر الوزير السعودي بتشكيل لجنة لزيارة مدرسة دمج عالمية بالعاصمة الرياض للتحقق من واقعة رفضها استكمال تسجيل الطالبة بالمدرسة بعد أسبوع واحد من بدء العام الدراسي بسبب تشوه في وجهها، حسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وأشار إلى أن المدرسة أبلغتهم بأن ”إعاقة الطفلة نادرة، ولا يوجد لديهم اختصاصيون في التعامل مع المتلازمة؛ ما أدى إلى تخوفهم من قبولها وإمكانية تقديم الدعم والمساندة لها، ولم تسمح المدرسة بالتسجيل المبدئي للطالبة، مع إعطائها محاولة لاندماجها وتقبلها يومي الأحد والاثنين الماضيين، ومع المتابعة تبين لهم صعوبة دمجها للأسباب المذكورة مع تخوف من تعرضها للأذى النفسي وإبلاغ والدتها بذلك“.

وكانت الطالبة لولوة، درست سابقًا في لندن مدة 3 سنوات بحكم دراسة والدتها هناك، قبل أن تعود في العام الجاري إلى المملكة، إذ راجعت والدتها إدارة التربية الخاصة بالرياض الخميس الماضي وتقدمت بشكوى على مدرسة عالمية لعدم قبول ابنتها، مبينة أنها ماطلت مدة أسبوعين حتى بدء الدراسة.

وكانت والدة الطفلة قالت، إن مسؤولة مسار الدمج قررت رفض تسجيل ابنتها، التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي – مبررة قرارها بأن ”شكل الطفلة“ يثير هلع الطالبات والمعلمات، مضيفة أن مسؤولة الدمج وتحمل دكتوراه في التربية الخاصة تطاولت عليها بكلام جارح، وقالت لها ”ابنتك ليس لديها عينان وأذنان، والمعلمات غير متقبلات لحالتها“.

وأكدت والدة ”لولوة“ أن ابنتها تعاني تشوّهًا في وجهها، لكن عقلها سليم، وهي متفوقة في دراستها، وأنها درست الصفين الأول والثاني في لندن وكانت المدرسة هناك هيأت لها العوامل المساعدة كافة.