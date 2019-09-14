ماذا قال شقيق خويتم الحارثي لأسرة قاتل ابن أخيه الطفل معتز؟ (فيديو)

زار شقيق خويتم الحارثي عائلة الطفل سعود الذي تسبب بوفاة ابن أخيه معتز، مؤكدًا لأسرة الجاني بأن ”ابنكم ابننا“، متمنيًا في الوقت نفسه أن ”يرى الطفل في مكانة عالية“.

وكان معتز خويتم الحارثي، 12 عامًا، طالب سعودي في المرحلة الابتدائية، توفي خنقًا إثر مشاجرة مع زميله، في حين أعلن والده عن تنازله عن القصاص من قاتل ابنه لوجه الله.

وسجل والد معتز مقطع فيديو وثَّق من خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره على أن ”ما حدث لابنه كان قضاء وقدرًا وليس ناجمًا عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين“.

فيديو: شقيق خويتم الحارثي يزور الطفل المتسبب في وفاة معتز.. ويؤكد لأسرته: ابنكم ابننا ونتمنى أن نراه في مكانة عالية. pic.twitter.com/NePdoW2p6Y — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 14, 2019

ووقع الحادث في مدرسة ”بشر بن الوليد“ الابتدائية في حي ضاحية لبن، في مدينة الرياض.

وفي السياق، تبرع رجل الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي بقطعة أرض في مكة المكرمة لصالح والد الطالب معتز خويتم الحارثي، بعد أن عفا عن قاتل ابنه.

وأشاد العرابي بنبل أخلاق والد الطفل المقتول، حيث أكد أنه ضرب مثالًا نادرًا في الرحمة، خاصة بعد رفضه الملايين التي عرضت عليه كدية، كما كشف العرابي عن نيته إطلاق اسم الطفل معتز على مسجد يقوم ببنائه في السودان، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.