رجل أعمال سعودي يتبرع بقطعة أرض لخويتم الحارثي والد الطفل المتوفى (فيديو)

تبرع رجل الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي بقطعة أرض في مكة لصالح والد الطالب معتز خويتم الحارثي، بعد أن عفا عن قاتل ابنه.

وأشاد رجل الأعمال السعودي بنبل أخلاق والد الطفل المقتول الذي يعرفه منذ 20 سنة، حيث أكد أنه ضرب مثالًا نادرًا في الرحمة، خاصة بعد رفضه الملايين التي عرضت عليه كدية.

كما كشف العرابي عن نيته إطلاق اسم الطفل ”معتز“ على مسجد يقوم ببنائه في السودان، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.

وكان والد الطفل سجل مقطع فيديو وثَّق خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره ”أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرًا وليس ناجمًا عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، إذ حدث شجار بين طالبين في المدرسة، ما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو معتز“.