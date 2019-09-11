أمير الرياض يعلق على عفو والد طالب سعودي عن قاتل ابنه

علق أمير منطقة الرياض السعودية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على عفو والد طالب سعودي في المرحلة الابتدائية، توفي خنقًا إثر مشاجرة مع زميله، عن قاتل ابنه.

وجاء تعليق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي مع والد الضحية سعد الحارثي، حيث اعتبر أنه بهذا العفو ”قدم أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية“.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد أمير الرياض في الاتصال على ”كريم الأخلاق ونبيل الصفات التي تحلى بها والد الضحية في عفوه وتنازله لوجه الله تعالى“، مبينًا ”الأثر والقدوة التي زرعها في المجتمع وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن والد الطالب تنازله عن القصاص من قاتل ابنه لوجه الله، وقد سجل ذلك في محضر الشرطة، تمهيدًا لتسجيله لدى المحكمة المختصة.

ووقع الحادث في مدرسة ”بشر بن الوليد“ الابتدائية بحي ضاحية لبن، في مدينة الرياض، حيث قام طالب بخنق زميله خلال مشاجرة، ولم تنجح محاولات إسعاف الطفل الضحية.

وأثارت أخبار مقتل الطفل البالغ من العمر 12 عامًا هلعًا بين الأهالي فور تداول تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد من أعنف الحوادث التي شهدتها المدارس السعودية.