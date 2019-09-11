حقيقة دخول الشيخ مشاري العفاسي للمستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر تواجد إمام المسجد الكبير وخطيب الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مشاري العفاسي في المستشفى.

وتسببت الصورة بقلق متابعي العفاسي، والذين يبلغ عددهم على حسابه في ”تويتر“ وحده 14 مليونًا ومئة ألف متابع.

وأوضح الشيخ مشاري حقيقة الصورة المتداولة له وهو في المستشفى، حيث أكد عبر حساباته في مواقع التواصل، أن الصورة ”قديمة“ وأنه ”بخير“.

هذه الصورة قديمة …

وشكراً لكل من سأل عني

وأنا بخير … دامكم بخير ♥️@Alafasy pic.twitter.com/bHhLPBdIdq — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) September 11, 2019

وكان ”العفاسي“ قد دخل المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به في نهاية عام 2018، قبل أن يتعافى منها ويعاود نشاطه.

واشتهر الشيخ مشاري العفاسي بعذوبة صوته في قراءة القرآن وتمكنه من أحكام التجويد والقراءات.