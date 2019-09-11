السعودية.. تشييع جثمان الطفل ”ضحيّة الخنق“ ووالده يروي لحظاته الأخيرة

شيّع جموع المصلين في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، الطالب معتز الحارثي، الذي توفي اختناقًا إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا في المملكة.

وأقيمت الصلاة على الطالب ”معتز“ (12 عامًا) في جامع الراجحي شرق الرياض، وأقيم العزاء في منزل والده، وسط اهتمام إعلامي واضح بالواقعة.

بدوره، روى والد الطالب آخر اللحظات التي جمعته بابنه قبل وفاته، وقال إن ”ابنه لم يكن يرغب في الذهاب للمدرسة في ذلك اليوم، على الرغم من كونه متفوقًا، ويحب الرياضة ونظم الشعر، كما كان متميزًا في دراسته“.

وقال، وفق موقع ”العربية.نت“، إن ”ابنه دخل في شجار مع بعض الطلاب وقت الفسحة، وسقط عليه طالب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة“، لافتًا إلى أن أحد الطلاب أوقف على ذمة القضية، كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مع طلاب الفصل.

وأوضح أن المدرسة أبلغته أن ابنه مريض وسقط في ساحة المدرسة، لكنه أدرك وهو متوجه للمستشفى أن ابنه توفي.