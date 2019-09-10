على رأسها ”التطبير“.. هذه أهم طقوس الشيعة في عاشوراء (صور وفيديو)

لا يزال الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء، التي تزامن مقتل حفيد النبي الحسين بن علي، في معركة كربلاء، والتي تعتبر لحظة تاريخية في تشكّل الهوية الشيعية، وذلك عبر طقوس يتصدرها ”التطبير“، فما هي الشعائر والعادات والتقاليد التي يمارسها الشيعة في هذه الفترة؟.

التطبير

التطبير هو أحد أهم الطقوس الشيعية في هذا اليوم، عندما يقوم مئات الرجال بحز رؤوسهم بالسيوف والحراب قبل الضرب عليها وسريان الدم منها، ويحتشد حولهم آلاف الزوار عند مرقد الحسين، بالتزامن مع أفعال النفخ في الأبواق، وضرب الطبول، واللطائم والنياحة وشق الجيوب.

تحول التطبير من الصدر للرأس بالطين ..! pic.twitter.com/BAa14eReso — خالد التمامي???????? (@khalidyatnet) September 9, 2019

وتستخدم في ”التطبير“ سيوف وقامات أو أي أدوات حادة أخرى، فيضرب المطبرون رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس، ويردد المطبرون أثناء التطبير كلمة حيدر التي تشير إلى الإمام علي بن أبي طالب الذي توفى بضربة سيف وجهها إليه عبد الرحمن بن ملجم في صلاته.

مسرحية الحدث

بالإضافة إلى ذلك ينتشر ما بات يُعرف بمسرحية الحدث، حيث تقدَّم عروض في الهواء تسمى ”التشابيه“، تروي أحداث واقعة كربلاء وتجسّد شخوصها الرئيسة، وتحضرها أعداد غفيرة من الناس.

طقوس دينيّة

ثمة طقوس أخرى لا تنحصر على اليوم العاشر، بل تبدأ منذ بداية شهر محرم وهي طقوس دينية، من قبيل إقامة المجالس في الحسينيات أو في المنازل، حيث يتلى الشعر عن الإمام الحسين وإخوته وأولاده وأصحابه، قبل أن تقام في اليوم العاشر المسيرات.

عادات اجتماعية

أما الطقوس الاجتماعية التي يحرص الشيعة عليها في هذه الذكرى، فتتمثل في توزّع المياه بكثرة، إذ تحمل مدلولاً تاريخيًّا، إذ مُنِعَت عن الحسين وأهله وأصحابه من جيش يزيد بن معاوية الذي حاصرهم لمدة عشرة أيام، وفق الرويات الدينية.

ومن ضمن العادات الاجتماعية الأخرى، يقدم بعض الشيعة ما يسمى ”كعك العباس“، تيمنًا بشقيق الحسين، أبي الفضل العباس، الذي نزل في اليوم السابع من محرم لتأمين المياه للأطفال، لكنه قُتل وهو يحمل المياه، بعدما أصابته السهام وقطعت يديه.

وأحيا المسلمون الشيعة في العراق ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي في كربلاء عام (62) هجرية، وسط أجواء أمنية مشددة في بعض المحافظات، ووصل إلى كربلاء آلاف الشيعة من مختلف المدن العراقية، وبعض الدول الأخرى، لإحياء الطقوس.