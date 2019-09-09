وزير وأمير.. زبائن ”رفيعو المستوى“ يفاجئون شبانًا في مقهى في السعودية

فوجئ شبان سعوديون، يديرون مقهًى خاصًا في قرية السودة السياحية التابعة لمدينة أبها في منطقة عسير، بزبائن رفيعي المستوى في مقهاهم، حيث جلسوا وطلبوا مشروبًا من قائمة المشروبات التي يقدمها المقهى، قبل أن ينضم لطاولتهم جميع من في المقهى.

فقد اختار أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، ووزير العمل السعودي أحمد الراجحي زيارة المقهى الذي يحمل اسم ”رشفة“، لقضاء بعض الوقت فيه، ودعم الشبان السعوديين الذين يديرونه.

واستمع الأمير تركي والوزير الراجحي، لشرح بسيط من ملاك المقهى والعاملين فيه، عن تجربتهم في الاستثمار بهذا المجال.

وأثنى الضيفان على التجربة الاستثمارية الناجحة، وشجعا من حضر الجلسة، على الخوض في تجارب استثمارية توفر فرص عمل ومداخيل لهم، بدل انتظار التوظيف في القطاع الحكومي أو الخاص.

#أمير_عسير تركي بن طلال و #وزير_العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي في حديث مع مجموعة من الشباب اثناء زيارتهم كافيه رشفة في عسير والذي يديره مجموعة من الشباب #السعوديين . pic.twitter.com/1jUNrpK1Db — خالد سليمان العدل (@k1430sa) September 9, 2019

وقلصت السعودية في السنوات الماضية، من خطط التوظيف في القطاع العام الذي يفضله السعوديون، وتريد أن توفر فرص عمل لشبانها وشاباتها العاطلين عن العمل، في القطاع الخاص الذي يعمل فيه ملايين الوافدين.

ومن أجل ذلك الهدف، تشجع المملكة مواطنيها على افتتاح مشاريعهم الخاصة، وتحث البعض على العمل في القطاع الخاص، بمهن يهيمن عليها الوافدون، وجرى قصر العمل فيها على مواطنيها، كما هو الحال في مجال بيع وصيانة أجهزة الاتصال.

وعلى عكس ما هو شائع عن السعودية كبلد صحراوي، تعد منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، قبلة للسياح القادمين من مختلف مدن المملكة، بسبب مناخها المعتدل وطبيعتها الجبلية التي يكسوها اللون الأخضر.

ومع خطط المملكة لتطوير قطاع الساحة الخارجية، واستقطاب سياح من مختلف دول العالم، تشهد منطقة عسير فعاليات ترفيهية وفنية جذبت الكثير من الزوار الذي ساهموا في تنشيط عمل المطاعم والمقاهي في المنطقة.