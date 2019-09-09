إعفاء داوود الشريان

قالت وسائل إعلام سعودية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مساء اليوم الإثنين، إن وزير الإعلام تركي الشبانة أعفى الإعلامي المخضرم داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ونقلت صحيفة ”المواطن“ الإلكترونية المحلية عن مصادر لم تسمها نبأ إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.

وأكد مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ صدور قرار إعفاء الشريان، دون أن يصدر تأكيد رسمي من وزارة الإعلام أو هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة ”إم بي سي“، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين والعاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي.

وقاد الشريان بالفعل تغييرات في العمل الإعلامي الحكومي، فتم دمج قنوات تلفزيونية، واستُحدثت أخرى، بجانب بث محتوى جديد يضم باقة من البرامج المنوعة والحوارات الجريئة، والدراما التلفزيونية لكبار النجوم العرب.