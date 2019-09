View this post on Instagram

وسائل إعلام سعودية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة قالت إن وزير الإعلام تركي الشبانة أعفى الإعلامي المخضرم داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون. . ونقلت صحيفة ”المواطن“ الإلكترونية المحلية عن مصادر لم تسمها نبأ إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018. . وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة ”إم بي سي“، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين والعاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي. . #إرم_نيوز #داوود_الشريان #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون #السعودية #إعفاء_داوود_الشريان #اخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #الاعلام #trend #news #ksa #saudiarabia