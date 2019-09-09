ارتفاع عدد حالات الانتحار في فلسطين.. وأبرز أسبابه ”الاكتئاب“

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، أن عدد حالات الانتحار في الضفة الغربية ارتفع خلال العام الماضي، بنسبة 14%، مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب الأمراض النفسية التي تصيب الأشخاص خاصة ”الاكتئاب“.

وقالت رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة، الدكتورة سماح جبر، في تصريح لها، أوردته وكالة ”وفا“ الرسمية، إن ”حساسية الانتحار وعدم شرعيته يجعل هذه الظاهرة تنمو في الظل ويصعب الحد منها“.

وأضافت جبر: ”نواجه في فلسطين ارتفاعًا بوتيرة الإقدام على الانتحار، إذ أظهرت الإحصائيات الصادرة عن إدارة البحوث والتخطيط في الشرطة ارتفاع عدد الحالات في الضفة الغربية العام الماضي بنسبة 14%، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث شهدت ”الضفة“ ما مجموعه 25 حالة انتحار“.

ودعت إلى ”إدخال مساقات الصحة النفسية والإرشاد في كليات الشريعة، لتكوين علماء دين مدربين على تقديم الإرشاد النفسي والتعامل مع أحداث الحياة وتقلبات النفس البشرية تعاملًا إيمانيًّا وعلميًّا في آنٍ معًا“.

وجاءت أعلى نسبة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار ضمن الفئة العمرية ما بين 28- 25 عامًا، وشكلت ما نسبته 32%، أما بخصوص المستوى التعليمي، فإن أعلى نسبة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار جاءت ضمن فئة حملة الشهادة الثانوية حيث شكلت هذه الفئة 44% من الحالات المسجلة.

وقالت جبر إننا ”نفتقر في فلسطين إلى الخطوط الساخنة المختصة بتقديم التدخل للوقاية من الانتحار، أو بدارسة وتقديم البيانات عن تلك الظاهرة من أجل أبحاث مكثفة تساعدنا في الوصول لأفضل الإستراتيجيات الممكنة للتعامل معها“.