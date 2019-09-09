”التعليم السعودية“: يحق للطالبات الإبلاغ عن أي مدرسة أو جامعة تفرض قيودًا على ملابسهن

حثت وزارة التعليم السعودية، الطالبات على الإبلاغ عن المدارس والجامعات التي تفرض قيودًا على ملابسهن أو مواعيد انصرافهن من أماكن التعليم أو اشتراط موافقة ولي الأمر للسماح لهن بالمغادرة.

وقال مسؤول التواصل في الوزارة، عبدالعزيز العصيمي، إن ”من حق أي طالبة مدرسة أو جامعة أن تتقدم بشكوى ضد المدرسة التي تضع قيودًا على لبس العباءة أو الجامعات التي تحدد وقتًا لانصراف الطالبات وتجعل خروجهن مربوطًا بإذن ولي الأمر“.

وأوضح العصيمي في حديث لصحيفة ”الوطن“ المحلية، نُشر يوم الإثنين، أن ”مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد في وزارة التعليم، والتي يشرف عليها، متخصص بتلقي ذلك النوع من الشكاوى“.

وأضاف أن ”المركز معني بتوجيه الملاحظات وشكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، أيًا كانت دون تحديد ماهيتها، حيث يتم توجيهها للرد عليها خلال 10 أيام عمل لخدمة الشكوى، ليقوم المركز بعد ذلك بإفادة المستفيد بإجابة الجهة المسؤولة عن المشكلة، وفي حال عدم اقتناعه بالإجابة فبإمكان المستفيد تصعيد الشكوى ليقوم المركز بتحويلها للجهات العليا في الإدارات التعليمية أو في الوزارة“.