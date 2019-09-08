الشارقة.. مرشحة لانتخابات ”الوطني الاتحادي“ تدعو لتعدد الزوجات

دعت المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة، خولة عبد العزيز آل علي، إلى تعدد الزوجات من أجل مجتمع خالٍ من العنوسة في خضم برنامجها الانتخابي، وفقًا لموقع ”الإمارات اليوم“.

وقالت ”آل علي“ إنها ستقدم اقتراحات وحلولًا فعالة مع الجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيًا وماليًا.

وأوضحت أن الإناث في تزايد بالمجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، لافتة إلى الفتيات العوانس والمطلقات والأرامل، جميعهن بحاجة لرعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهن.

وأكدت أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء، مشيرة إلى أن ”لقب عانس يطلق على الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج، وأنها ستعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف قدر الإمكان، من أجل خلق أسرة سعيدة من شأنها أن تكون فاعلة وتزيد من عدد سكان الدولة“.

وأشارت إلى أن من أسباب عنوسة الفتيات، رفض بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج بالنظرة الشرعية للفتاة، خاصة إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي.

وقالت إنها ستطلق حال وصولها إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، مبادرات مجتمعية للحد من العنوسة عبر تقديم حلول لتعدد الزوجات وتشجيع الشباب على الزواج والعمل على تحسين صورة المرأة المطلقة والأرملة في نظر المجتمع من أجل الوصول إلى نظرة إيجابية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع برنامج المرشحة الانتخابي؛ كونه يدعم فئة كبيرة من الشباب والفتيات ممن فاتهم سن الزواج في المجتمع.