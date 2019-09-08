لماذا احتفل التونسيون بعيد ميلاد القمامة؟ (صور وفيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، اليوم الأحد، صور الاحتفال بعيد ميلاد الفضلات، عبر لافتات انتشرت في أنحاء مدينة نابل السياحية.

وانطلقت هذه الاحتفالات بموسيقى من آلات لفرقة فنية، في لافتة للتعبير عن انزعاجهم الشديد من تراكم الفضلات في شوارع المدينة منذ أكثر من عام، تكررت خلاله مطالبهم بتخليصهم من روائحها الكريهة ومنظرها الذي يشوه صورة المدينة السياحية المطلة على البحر.

وسرعان ما انتشرت الصور والفيديوهات على موقع ”فيسبوك“ لترافقها تعليقات ساخرة تناشد الحكومة والسلطات المختصة لتخليص مدينة نابل من أكوام الفضلات التي تضر بصحتهم، وجاءت أغلب التعليقات على غرار“أين رئيس البلدية، لماذا لا يحتفل معكم؟“، و“كل عام والزبالة بخير، ونابل ليست بخير“.

الأمر الذي دفع مسؤولي البلدية، إلى تجنيد أعوانها لتنظيف شوارع المدينة ورفع أكوام الفضلات، ونشرت العديد من الصور التي تظهر فيها الشوارع نظيفة.