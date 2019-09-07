الداعية السعودي عادل الكلباني يثير الجدل بحديث حول القرآن ”وحب الغناء“

أثار الداعية السعودي البارز، عادل الكلباني، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إن ”حب الله ورسوله وشرب الخمر يمكن أن يجتمعا في شخص واحد“ أحرى ”حب القرآن الكريم مع حب الغناء“.

وبدأ الجدل حول حديث الكلباني، وهو إمام سابق للحرم المكي الشريف، عندما قال في تغريدة على تويتر: ”اقرأ ، ورتل ، واتل ، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين، اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك، وتملؤها سعادة وبشرا. فلا تضل ولا تشقى“، في إشارة إلى أثر إسلامي.

اقرأ ، ورتل ، واتل ، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين .

اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك ، وتملؤها سعادة وبشرا . فلا تضل ولا تشقى. — عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 6, 2019

وأثار أحد المغردين، الجدل حول تغريدة الكلباني عندما رد عليه بالقول: ”لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد“، فرد الكلباني بدوره قائلًا: ”قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح“.

لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد — mohd karim (@mohd_karim2) September 6, 2019

قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح https://t.co/OgG3osr3hy — عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 6, 2019

وأثار السجال ردود فعل عديدة لمغردين من مختلف شرائح المجتمع السعودي، وقد انقسموا فيما بينهم إلى مدافع عن الداعية الكلباني ومنتقد لرده.

وقال مغردون سعوديون شاركوا في السجال الدائر، إن الداعية الكلباني ”يستند في كلامه لعلم شرعي يؤهله للخوض في هذا المجال“، فيما يرد منتقدوه على أن مقارنته بين شرب الخمر وحب الغناء ”غير دقيقة“.