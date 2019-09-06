وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال، أنه توفي عن عمر ناهز 95 عامًا.

وأضاف التقرير أنه توفي بعد صراع مع المرض.

ولاحقا قال إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي على حسابه الرسمي على تويتر: ”إن رئيس البلاد السابق روبرت موجابي توفي عن عمر يناهز 95 عاما“.

وأضاف منانجاجو: ”أُعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس والرئيس السابق لزيمبابوي، روبرت موجابي“.

وقال مصدر مطلع لـ“رويترز“ إن موجابي توفي في سنغافورة حيث كان كثيرا ما يتلقى العلاج هناك في السنوات القليلة الماضية.

وأطاح انقلاب عسكري بموجابي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.