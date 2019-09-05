تركي آل الشيخ يطالب حسابات ”هيئة الترفيه“ بوقف التغريد مؤقتًا

طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المسؤولين عن حسابات الهيئة عبر موقع ”تويتر“ بإيقاف الحسابات بشكل مؤقت، معلنًا أنه صبر كثيرًا على طريقة عملهم التقليدية في هذه الحسابات.

وأكد آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي، أن المحتوى الذي يضعه المسؤولون عن هذه الحسابات يتسبب له في ”صداع“، موضحًا أنه يريد محتوى يعكس فكر الترفيه الحقيقي الذي يرغبه ويقدم ما تم التوصل إليه.

وكتب آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قائلًا: ”لقد صبرت كثيرًا على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشيال ميديا، أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع“.

لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. انا وانا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع .. لذلك اطلب منهم بشكل عاجل ايقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الاحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ماوصلنا إليه …! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 5, 2019

وأضاف قائلًا: ”لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتًا وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه“.

يُذكر أن آل الشيخ تولى رئاسة هيئة الترفيه في السعودية في ديسمبر الماضي، بناءً على أوامر ملكية في السعودية، وشهدت فترة توليه رئاسة الهيئة العديد من الفعاليات الترفيهية في المملكة، وإقامة حفلات غنائية لعدد كبير من المطربين البارزين على الساحة في الشرق الأوسط.