وفاة الإعلامي البحريني أحمد المرشد .. وهذه أبرز محطات حياته‎‎

توفي الإعلامي البحريني أحمد المرشد، في العاصمة المصرية القاهرة، إثر أزمة قلبية حادة، ألمت به يوم الأربعاء، وفق ما أعلنه نبيل الحمر، المستشار الإعلامي في الديوان الملكي البحريني.

وكتب المستشار الإعلامي الحمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ’’تويتر‘‘ عن وفاة أحمد المرشد، قائلًا: ’’فقدنا اليوم الأخ والصديق الزميل الصحفي والإعلامي أحمد المرشد، وذلك إثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة‘‘.

فقدنا اليوم الاخ والصديق الزميل الصحفي والاعلامي احمد المرشد .

وذلك اثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة …

رحم الله فقيدنا العزيز بومحمد وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

أنا لله وأنا إليه راجعون — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) September 4, 2019

وأضاف نبيل الحمر: ’’رحم الله فقيدنا العزيز بومحمد وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون‘‘.

بدأ أحمد المرشد، مشواره مع الإعلام في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في قسم الأخبار، في إذاعة البحرين، ثم اتجه إلى تلفزيون البحرين، وبعدها انتقل إلى قسم الأخبار في وزارة الإعلام مع بداية الثمانينيات، ثم أصبح مشرفًا على قسم التصوير الفوتوغرافي وبعدها التصوير التلفزيوني.

وواصل أحمد المرشد نشاطه الإعلامي بعد التقاعد من العمل في الإعلام الرسمي، وأصبح له العديد من الكتابات والمقالات، من بينها مقال أسبوعي في جريدة الأيام وكتابات في صحف مصرية، من بينها روز اليوسف والأخبار.

وتولى الإعلامي الراحل إدارة موقع ’’صدى العرب‘‘ عام 2016، وبعد ذلك بعام، تم تعيينه خبيرًا إعلاميًا في مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.