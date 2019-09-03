تقرير: إيران تسجل 400 حالة طلاق يوميًّا

كشف تقرير إخباري إيراني، أن البلاد تسجل 400 حالة طلاق يوميًّا، في ظاهرة تؤرق السلطات المعنية في إيران.

ونقل تقرير صحيفة ”صداي إصلاحات“ الإيرانية، عن مهرشاد شبابي، مدير مركز حقوق المرأة وقانون الأسرة في جامعة ”بهشتي“ بطهران، يوم الثلاثاء، أن إيران ”باتت تسجل 400 حالة طلاق يوميًّا، طبقًا للإحصاءات الرسمية“.

وقال شبابي: ”وفقًا لتقارير الأبحاث، تحدُث 47% من حالات الطلاق في غضون السنوات الخمس الأولى من الزواج، وإذا اعتقدنا بتفاؤل، أن هؤلاء ليس لديهم أطفال، فإن 53% من الأزواج المطلقين لديهم في المتوسط طفل أو طفلان، لذلك فإن المجتمع سيواجه زهاء 100 ألف طفل سنويًّا من أزواج منفصلين“.

وأشار إلى ”إنشاء مراكز خاصة بالاختيار الصحيح في الزواج، تهدف للعمل على انخفاض الطلاق في المجتمع والحد من الأضرار التي تلحق بالأطفال بعد الطلاق“.

وفي منتصف أغسطس الماضي، قال رئيس المركز الإيراني لمكافحة المخدرات، اللواء ألكساندر مومني، إن أكثر من نصف حالات الطلاق في البلاد تنبع من مشاكل بسبب المخدرات.

واحتلت مدينة ”مشهد“ شمال شرق إيران والتي تعد مدينة مقدسة لدى الشيعة كونها تضم مرقد علي بن موسى الرضا (الإمام الثامن حسب المعتقدات الشيعية)، أعلى نسبة طلاق في البلاد خلال العام الماضي.

فيما بعض الخبراء في إيران ردّوا الأمر إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية التي أثرت على معدلات الزواج وكثرة الطلاق.