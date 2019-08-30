تحديد إجازة رأس السنة الهجرية

تحديد إجازة رأس السنة الهجرية

المصدر: فريق التحرير

حسمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، مساء اليوم الجمعة، موعد إجازة رأس السنة الهجرية، في وقت ينتظر فيه عدد من الموظفين بالدول العربية تحديد هذا الموعد.

وقررت الهيئة الحكومية الإماراتية أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية غدًا السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد المقبل.

وتتملك بقية الدول العربية التي تُعطي إجازة معوضة مقابل رأس السنة الهجرية الحيرة في الموعد تحديدًا، وبعد طول انتظار قررت دار الإفتاء المصرية أن غدًا السبت غرة شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة.

ومبكرًا تقرّر في الأردن أن يكون غدًا السبت رأس السنة الهجرية، ويوم إجازة تعطل فيه الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها.

ولم تعلن مملكة البحرين موعد غرة محرم حتى اللحظة، لكن الحكومة أصدرت تعميمًا يقضي بأن يوم الأحد عطلة معوضة للموظفين الحكوميّين مقابل رأس السنة الهجرية.

ومن المنتظر أن تقرر عدد من الدول العربية مساء اليوم رؤية هلال محرم من عدمها، وترتب على ذلك الموعد المحدد لعطلة الموظفين والعمال.

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