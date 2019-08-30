تحديد إجازة رأس السنة الهجرية

حسمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، مساء اليوم الجمعة، موعد إجازة رأس السنة الهجرية، في وقت ينتظر فيه عدد من الموظفين بالدول العربية تحديد هذا الموعد.

وقررت الهيئة الحكومية الإماراتية أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية غدًا السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد المقبل.

إلحاقاً لتعميم الهيئة بشأن #إجازة_رأس_السنة_الهجرية في الحكومة الاتحادية، وفي ضوء إعلان الجهات المختصة في الدولة بأن السبت هو الأول من محرم 1441 هجرية، وعليه ستكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 31 أغسطس 2019@wamnews @MSDAR_NEWS @UAE_BARQ

@Sharjahnews

@sharjah_radio pic.twitter.com/eHxtuU4fm4 — FAHR (@FAHR_UAE) August 30, 2019

وتتملك بقية الدول العربية التي تُعطي إجازة معوضة مقابل رأس السنة الهجرية الحيرة في الموعد تحديدًا، وبعد طول انتظار قررت دار الإفتاء المصرية أن غدًا السبت غرة شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة.

تم استطلاع هلال شهر المحرم

السبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ pic.twitter.com/C9yRsQeQt2 — دار الإفتاء المصرية ???????? (@EgyptDarAlIfta) August 30, 2019

ومبكرًا تقرّر في الأردن أن يكون غدًا السبت رأس السنة الهجرية، ويوم إجازة تعطل فيه الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها.

ولم تعلن مملكة البحرين موعد غرة محرم حتى اللحظة، لكن الحكومة أصدرت تعميمًا يقضي بأن يوم الأحد عطلة معوضة للموظفين الحكوميّين مقابل رأس السنة الهجرية.

ومن المنتظر أن تقرر عدد من الدول العربية مساء اليوم رؤية هلال محرم من عدمها، وترتب على ذلك الموعد المحدد لعطلة الموظفين والعمال.