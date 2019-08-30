نجل محمد خاتمي يغادر إيران ويلتحق بشقيقتيه في السويد

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، إن ”عماد خاتمي“، نجل زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي، هرب خارج إيران.

وذكر موقع ”افسران“ المقرب من الحرس الثوري الإيراني، أن عماد خاتمي نجل زعيم الإصلاحيين في إيران محمد خاتمي قد هرب من إيران“، مرجحًا أن يكون قد توجه الى دولة السويد.

وأضاف الموقع بحسب مصادره، أن ”عماد خاتمي قد التحق بشقيقتيه نرجس وليلى، اللتين تقيمان في السويد منذُ سنوات عديدة“.

ويُمنع على الإعلام الإيراني ذكر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، المتهم من جهات مؤيدة للنظام بـ“الوقوف وراء التظاهرات المعارضة العام 2009″.

وشهدت ولايتا حكم خاتمي بين العامين 1997 و2005 مساعي للانفتاح على الغرب، فضلًا عن إصلاحات داخلية حاربها المحافظون بشدة.