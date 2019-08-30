داعية كويتي يبحث عن عبد لعتق رقبته.. ففي أي الدول سيجد طلبه الغريب؟

داعية كويتي يبحث عن عبد لعتق رقبته.. ففي أي الدول سيجد طلبه الغريب؟

المصدر: الكويت – إرم نيوز

بدأ الداعية الكويتي عبدالرحمن النصار، اليوم الجمعة، عملية بحث عن شخص مستعبد بهدف تحريره من سيده أو ما يُعرف بـ“عتق رقبته“، ككفارة  شرعية إسلامية ترتبط بحوادث القتل عن طريق الخطأ.

وأعلن النصار عن طلبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، موضحًا أن ما يقوم به مساعدة لقريب له، تورط بحادثة قتل خطأ فيما يبدو، ولا يستطيع الوصول لشخص مستعبد لـ“يعتق رقبته“.

وانهالت الردود والاقتراحات على النصار، فور نشر تغريدته التي قال فيها ”سؤال لمن لديه علم، يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ولا يستطيع الصيام، فهل نجد له إعتاق رقبة ؟“.

ويقول بعض المغردين، إن في بعض الدول الإفريقية، يوجد استعباد لحد الآن، ويمكن البحث هناك للوصول إلى عبد وتحريره، ويؤكد عدد منهم أنهم سبق ودفعوا مبالغ مالية لوسطاء وحصلوا على إيصالات ووثائق تثبت تحرير شخص من العبودية.

ودعا فريق آخر، الداعية الكويتي، لاستخدام المال المخصص لعتق رقبة، في الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام، من خلال دفع المال لذوي القتيل كي يتنازلوا عن حقهم في الحادثة.

واقترح فريق ثالث على النصار، أن يسأل علماء دين عن بديل لعتق رقبة، لصعوبة الوصول له في هذا الوقت، لكنه تمسك بطلبه، وقال إنه لا يبحث عن رأي شرعي، وإنما عن شخص مستعبد.

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