داعية كويتي يبحث عن عبد لعتق رقبته.. ففي أي الدول سيجد طلبه الغريب؟

بدأ الداعية الكويتي عبدالرحمن النصار، اليوم الجمعة، عملية بحث عن شخص مستعبد بهدف تحريره من سيده أو ما يُعرف بـ“عتق رقبته“، ككفارة شرعية إسلامية ترتبط بحوادث القتل عن طريق الخطأ.

وأعلن النصار عن طلبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، موضحًا أن ما يقوم به مساعدة لقريب له، تورط بحادثة قتل خطأ فيما يبدو، ولا يستطيع الوصول لشخص مستعبد لـ“يعتق رقبته“.

وانهالت الردود والاقتراحات على النصار، فور نشر تغريدته التي قال فيها ”سؤال لمن لديه علم، يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ولا يستطيع الصيام، فهل نجد له إعتاق رقبة ؟“.

سؤال لمن لديه علم .. يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، ولا يستطيع الصيام .. فهل نجد له إعتاق رقبة ؟ — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) August 29, 2019

ويقول بعض المغردين، إن في بعض الدول الإفريقية، يوجد استعباد لحد الآن، ويمكن البحث هناك للوصول إلى عبد وتحريره، ويؤكد عدد منهم أنهم سبق ودفعوا مبالغ مالية لوسطاء وحصلوا على إيصالات ووثائق تثبت تحرير شخص من العبودية.

في شنقيط يابوعمر( موريتانيا) انا سبق وان اعتقت هناك — ????????FAISAL???????? (@smart89891) August 29, 2019

تستطيع في بعض مناطق من موريتانيا ومالي مازال هناك عبيد تستطيع شراء أحد واعتاقه — Spring1990 (@Mohamadaziz1990) August 29, 2019

انا قبل اربع سنوات اعتقت ب ٨ الالف ريال وجاني صوره من اثباته — مبارك شحاذ الشمري (@mobark909) August 29, 2019

ودعا فريق آخر، الداعية الكويتي، لاستخدام المال المخصص لعتق رقبة، في الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام، من خلال دفع المال لذوي القتيل كي يتنازلوا عن حقهم في الحادثة.

اعتق رقبه محكوم عليها بالاعدام النافذ .واعتقه بدفع الديه من عليه فتكون اعتقت رقبه — عدنان الرعيني (@adnanabduh5) August 29, 2019

شفلك واحد محكوم قصاص ومطلوب ديه وقدرها

وادفع له الديه وبكذا تكون اعتقت رقبه

طبعا هالكلام مو كلامي هذا كلام الهاشتاقات اللي تطلع بتويتر عشان يجمعون قطة الديه — EEMMAADD (@EEMMAAD16254721) August 30, 2019

واقترح فريق ثالث على النصار، أن يسأل علماء دين عن بديل لعتق رقبة، لصعوبة الوصول له في هذا الوقت، لكنه تمسك بطلبه، وقال إنه لا يبحث عن رأي شرعي، وإنما عن شخص مستعبد.

ليس في كفارة القتل إطعام — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) August 29, 2019

أنا لا أستفتي عن حكم، أنا أسأل من يعرف مكان فيه عتق — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) August 29, 2019

سمعت الشيخ سعد الخثلان يقول بأن هذا الزمن لا يوجد فيه رقاب تباع البته. — هُمام (@Ho__MM) August 30, 2019