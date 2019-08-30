حوار بين أمير ووزير وشاب سعودي ينتهي بمنزل وزوجة للأخير.. تعرف على القصة (فيديو)

نجح شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بالظفر بزوجة مع تكاليف حفل زفافها، بجانب منزل مستقل يجمعهما أيضًا، بعدما لجأ لأمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي استمع لشكواه قبل أن يشترك وزير الإسكان أيضًا ماجد الحقيل معهما.

ووثق مقطع فيديو صوّره أحد الحاضرين، الحوار الذي دار بين الشاب والأمير تركي، قبل أن يتصل الأخير بالوزير الحقيل، ويطلب منه المساعدة في حل شكوى الشاب.

ويقيم الشاب مع أخيه وعائلته، ويريد الحصول على سكن مستقل، كي يساعده ذلك في العثور على زوجة، إذ إنه غير موظف، ومشلول من طرفيه السفليين، ويستعين بكرسي متحرك في تنقلاته.

استمع الأمير تركي لشكوى الشاب، ولجأ للوزير الحقيل الذي طلب التحدث مع صاحب الشكوى مباشرةً، ليبدأ بطرح الأسئلة عن وضعه، ويخبر الأمير في نهاية الأمر أنه حصل على منزل مجاني يتوجب أن يكون متزوجًا.

عندها تدخل الأمير، وتعهد بإيجاد عروس للشاب والتكفل بمصاريف زفافه، ثم اللجوء لوزارة الإسكان لتمنح العروسين المنزل الموعود ضمن المنازل المجانية المخصصة للفئات الأكثر فقرًا وحاجةً.

وجد الفيديو تداولًا لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بالأمير تركي، ومبادرته التي ستغير عند تمامها من حياة الشاب إلى الأفضل.