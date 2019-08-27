الأمير هاري وزوجته سيغادران بريطانيا.. هل يتنازل عن ملكيته؟

كشفت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، أن دوق ودوقة ساسيكس، على وشك أن يغادرا بريطانيا إلى الخارج، في أعقاب التدقيق العلني المكثف عليهما.

وتعرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لانتقادات كثيفة من الجمهور البريطاني في الأشهر الأخيرة، منذ انتقالهما إلى قلعة فروغمور.

وقال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إن الزوجين خضعا لـ“سلسلة من أخطاء العلاقات العامة“، منذ معالجة ولادة طفلهما آرشي إلى الإصرار على الحفاظ على خصوصية تعميده.

وبينما تستعد العائلة لرحلتها إلى جنوب أفريقيا هذا الخريف، يعتقد الخبير أن الأمير وزوجته سيغادران بريطانيا للانتقال إلى الخارج بدوام جزئي.

وبين أنه كان واضحًا منذ شهور أنهما يشعران بالقيود بسبب الحياة الملكية التقليدية، مشيرًا إلى أن الأمير هاري يشعر أنه ”لا يريد حقًا“ موقعه في المركز السادس في العرش البريطاني.

وسابقًا، قال الأمير هاري لـ“تليغراف“: ”إذا كنت مولودًا في العائلة المالكة، أعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر كما لو كنت لا تريد ذلك حقًا“.

وأضاف: ”أولئك الذين طلبوا الشهرة لديهم موهبة طبيعية، ولكننا لا نريد أن نكون مجرد مجموعة من المشاهير، ولكن بدلاً من ذلك نستخدم دورنا من أجل الخير، إنه خط ضيق بين الإثنين، لكنني لن أعبره وأذهب إلى طريق المشاهير“.

بدورها قالت الخبيرة الملكية دانييلا إلسير: ”نعم، إنهم يعيشون حياة ذات امتياز هائل، لكن التدقيق المستمر والصحافة المتلصّبة والحاجة الدؤوبة للحفاظ على مستويات موافقة الجمهور، تجعلها مهنة مرهقة تأتي مع خسائر شخصية“.