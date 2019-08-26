كعكة زفاف بطول مترين وتزن 44 كيلو جرامًا (صور)‎

يبقى تقطيع الكعكة هو الجزء الأفضل من حفلات الزفاف، وتخيل المشهد إذا كنت في حفل يصل طول كعكة الزفاف فيه إلى 2.4 متر، ووزنها 44.5 كيلو جرام.

Centre Attraction Cakes تلك الكعكة الهائلة التي قام بتصنيعها بيتر روبرتس بشركة في ليفربول في بريطانيا، مستغرقًا أسبوعًا لتنفيذها، باستخدام 100 بيضة، و25.4 كيلو جرام من الدقيق، و25.4 كيلوجرام من الزبد، و19 كيلو جرامًا من السكر، وتمت تغطية كل أجزاء الكعكة باستخدام 44.5 كيلو جرام من سكر الزينة، كما ذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية.

والكعكة مصنوعة على شكل كنيسة بوديلويدان الرخامية بويلز، وتتميز بوجود تماثيل للعريس والعروس، وست من وصيفات العروس، وأيضًا ستة من رفقاء العريس.

وقال الخباز بيتر روبرتس إنه لا يمكنه الكشف عن هويتي الزوجين اللذين قاما بتقطيع الكعكة، لكنه قال إنهما فوجئا بالمشهد النهائي، مضيفًا أنها كانت أكثر كعكة مجهدة قام بتصنيعها، فقد كان يستيقظ باكرًا دائمًا لإنهائها إلى جانب قيامه بعمل كعكات أخرى، ولذا شعر بالارتياح عند انتهائه من عملها.

وأضاف: ”لقد كانت الكعكة بطول 2.4 متر، ولها أوتاد، مع 44.5 كيلو جرام من سكر الزينة، وسكر الزينة الملكي والعديد من كعك الإسفنج المخبوز، قائلًا: ”كنت أراها في نومي، وتكلّف الأمر كله 1837 دولارًا، وخمسة أشخاص لحملها إلى مكانها“.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصنع فيها بيتر منحوتات رائعة للأكل، حيث صنع في السابق العديد من الكعكات كبيرة الحجم بما في ذلك الحصان والعربة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب منه فيها بناء كعكة على مثل هذا الهيكل المعماري مع النوافذ الزجاجية الملونة المرسومة باليد والممرات باستخدام سكر الزينة الملكي.