وفاة الداعية السعودي عبدالله المنيف

توفّى الداعية السعودي الشيخ عبدالله المنيف، يوم الاثنين، في العاصمة الرياض.

وكان المنيف مدرّسًا في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقًا.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، عُرف عن الداعية الراحل ”دماثة الخلق والتواضع والحرص على طلب العلم والمساجد ومنسوبيها من خلال دقته في اختبار الأئمة والمؤذنين بفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لأكثر من عشرين عامًا قضاها في العمل مقرّرًا في اللجنة“.

وشارك المنيف في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله العديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات حتى قبيل وفاته.

ونعى ناشطون سعوديون الشيخ المنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أنه ”سيصلى عليه اليوم الاثنين، في جامع البابطين شمال الرياض، فيما سيدفن في مقبرة الشمال“.