حقيقة الوضع الصحي لأمير الكويت تشغل الرأي العام

أشغلت حقيقة الوضع الصحي لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تعافى منذ أسبوع من أزمة صحية ألمّت به، مواطنيه؛ الذين اتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مكانًا لتهنئته والدعاء له بدوام الصحة والتحذير من الترويج لإشاعات غير صحيحة تتعلق بذلك.

وتنوعت ردود الفعل من قبل النشطاء باختلاف ثقافاتهم وتخصصاتهم بين من توجّه بالدعاء للشيخ صباح بالشفاء وطول العمر، معبرين عن حبهم له، وبين من حذّر من نشر الإشاعات المغرضة تحت طائلة المحاسبة القانونية بعد إشارة بعض الحسابات الإخبارية لوجود حسابات وهمية تبث أخبارًا غير صحيحة عن صحة الأمير بغرض زعزعة الأمن والاستقرار.

وتصدَر وسما #صباح_الأحمد_الصباح، و #صباح_الأحمد_خطاك_السو، الوسوم الأكثر تداولًا في البلد الخليجي خلال ساعات قليلة لتتوالى التعليقات من المدونين بمختلف أطيافهم، حيث كتب الإعلامي طلال الكشتي: ”اللهم اشفي والدنا واميرنا سمو الشيخ صباح الاحمد وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معاف لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين“.

اللهم اشفي والدنا واميرنا سمو الشيخ صباح الاحمد وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معاف لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين#صباح_الأحمد #صباح_الأحمد_خطاك_السو #صباح_الامن_والامان #صباح_الاستقرار pic.twitter.com/3ZD02Aequ3 — طلال الكشتي (@Talal_Alkashte) August 25, 2019

وكذلك علَق الفنان الكويتي الشهير عبد الله الرويشد: ”اللهم أحفظ سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح وأمده بالصحة والعافية وأطل في عمره“.

اللهم أحفظ سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح

وأمده بالصحة والعافية وأطل في عمره#عبدالله_الرويشد pic.twitter.com/qKp7osFOw9 — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) August 25, 2019

وحذَر المحامي هاني حسين من نقل أي خبر غير صحيح يخص أمير البلاد تحت طائلة المحاسبة القانونية، قائلًا: ”للعلم… أي نقل أو نشر أو إعادة نشر لأي خبر يخص صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه غير صحيح … جريمة يعاقب عليها قانون أمن الدولة الله يطول بعمر سموه ويحفظه .. قائدنا و والدنا واسير قلوبنا الله ينتقم من كل شخص مجنون معتوه اراد بهذه الدولة الفتنه والدمار“.

للعلم… اي نقل او نشر او اعادة نشر لأي خبر يخص صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه غير صحيح … جريمة يعاقب عليها قانون أمن الدولة الله يطول بعمر سموه ويحفظه .. قائدنا و والدنا واسير قلوبنا الله ينتقم من كل شخص مجنون معتوه اراد بهذه الدولة الفتنه والدمار — المحامي هاني حسين???????? (@HanihussainL) August 25, 2019

وتعليقًا على قضية ترويج بعض الحسابات لمعلومات خاطئة عن صحة الأمير، ردَ محافظ الفروانية، الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح على هذه الإشاعات، بالقول إنّ ”بعض مستخدمي حسابات #التواصل_الاجتماعي يسيئون استخدامه من أهل #الشر لنشر #الفتن والإشاعات بين #الناس ولكنهم وأن كثر عددهم فهم قله والحمد لله أصحاب #العقول النيره الطيبين كثر ونسأل الله أن يحفظ وطننا وأميرنا وولي عهدنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه“.

???????? بعض مستخدمي حسابات #التواصل_الإجتماعي يسيئون إستخدامه من أهل #الشر لنشر #الفتن والإشاعات بين #الناس ولكنهم وأن كثر عددهم فهم قله والحمد لله أصحاب #العقول النيره الطيبين كثر ونسأل الله أن يحفظ وطننا وأميرنا وولي عهدنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه????????#فيصل_الحمود_المالك_الصباح — فيصل الحمود المالك الصباح???????? (@faisalalsabah) August 25, 2019

وكذلك أكد الناشط السياسي خالد العوضي، أن الوضع الصحي لأمير الكويت مستقر جدًا، وأضاف: ”الحمد الله.. أمور صاحب السمو طيبة جدًا وكل الكلام عن تدهور صحة سمو الأمير الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح حفظه الله غير صحيحة وكلها مجرد إشاعات فقط لاغير وباذن الله قريبًا جدًا تسمعون أخبار طيبة وتتأكدون.. ولا يطلب إلا دعواتكم“.

الحمدالله ،، امور صاحب السمو طيبة جداً

وكل الكلام عن تدهور صحة سمو الامير الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح حفظه الله غير صحيحه وكلها مجرد اشاعات فقط لاغير

وباذن الله قريباً جداً تسمعون اخبار طيبة وتتاكدون . و لا يطلب إلا دعواتكم. pic.twitter.com/kieDdWOR4x — خالد العوضي . بوعبدالله (@AlawadhiKhaled) August 25, 2019

وكان الديوان الأميري، كشف في الـ 18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألمَ به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.