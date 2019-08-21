شاهد.. نسي أنها زوجته فتزوجها مرة أخرى (صور)

تزوّج زوجان في الستينيات من العمر مرةً أخرى؛ لعدم استطاعة الزوج تذكر زوجته والعلاقة القائمة بينهما، أو حتى اسمها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت الزوجة: ”إن زوجها يعاني من الخرف منذ 9 سنوات، حيث طوال هذه الفترة، لم يتعرف عليها، ولم يتذكر أنها زوجته من الأساس“.

وعلى مدار هذه الفترة، استمرت العلاقة قائمة بين الزوجين من اسكتلندا، على أنهما صديقان، إلى أن عرض عليها الزواج أخيرًا، مؤكدًا لها أنه يريد أن يكون معها للأبد.

الزوجة وتُدعى آن دنكان، عبّرت عن فرحتها، في صفحتها على ”فيسبوك“؛ لأن زوجها لم يتذكرها، ورغم ذلك طلب منها الزواج مجددًا.

وأعد الزوجان، حفل زفاف صغيرًا بحضور العائلة والأصدقاء، حيث جددا خلاله عهود الزواج.