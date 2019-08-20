بعد 30 عامًا على اختطافها.. عادت لوالديها أمًّا لثلاثة أطفال (فيديو وصور)‎

عادت شابة صينية اختطفت من والديهما قبل 30 عامًا، إذ كانت آنذاك طفلةً لا يتعدى عمرها الثلاثة أعوام، لتفاجئهم بأنها أصبحت الآن أمًّا لثلاثة أطفال.

ووقعت حادثة الاختطاف في عام 1989م، حيث كانت الطفلة جين تينغ تمشي في الشارع متجهةً نحو متجر أمها لبيع الفواكه، في مدينة ينغتان في مقاطعة جيانغشي جنوب الصين، ليباغتها رجل بخطفها، حيث فقدت آثارها منذ ذلك الحين، وتركت أسرتها التي بحثت عنها عبر ثلاثة عقود مضت، في دمار وحزن كبيرين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية اليوم الثلاثاء، فقد تم جمع شمل العائلة مجددًا، بفضل موقع ”بايهويجيا“ الصيني، المختص بالعثور على المفقودين عبر الحمض النووي.

والتقت الشابة وتبلغ من العمر 33 عامًا، وتعيش في مدينة بوتيان جنوب شرق الصين مع أسرتها، السبت الماضي، حيث أخبرتهم أنها تعيش مع عائلتها بالتبني حياة سعيدة، ولديها ثلاثة أطفال وتدير ورشة.

بدوره قال والدها بينغ بينغ، في حديثه مع وسائل إعلامية صينية: ”إن ابنتهم اختطفت في نفس التاريخ الذي عادت فيه إليهم، السابع عشر من أغسطس،“ مبينًا أنه وزوجته سوف يزوران عائلتها بالتبني قريبًا، ليشكراهما على الاعتناء بابنتهما“.