تفاعل واسع في الإمارات مع وفاة ”محارب السرطان“ خليفة دعفوس المهيري (فيديو وصور)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات بنعي خليفة دعفوس المهيري، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. . وتصدر وسم #خليفة_دعفوس قائمة الوسوم الأعلى مشاركة في الدولة الخليجية. . و"خليفة محمد راشد دعفوس المهيري" مهندس إماراتي، وهو خريج هندسة ميكاترونيكس في كلية دبي للطلاب، اشتهر بلقب محارب السرطان، المرض الذي أصيب به قبل 5 سنوات وأدى لقطع رجله اليسرى، وفق تقارير إعلامية محلية. . وكانت آخر ظهور له في 20 يونيو الماضي عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث أعلن من داخل ما يبدو أنها غرفة عمليات عن تطور حالته المرضية.