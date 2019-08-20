تفاعل واسع في الإمارات مع وفاة ”محارب السرطان“ خليفة دعفوس المهيري (فيديو وصور)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات بنعي خليفة دعفوس المهيري، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتصدر وسم #خليفة_دعفوس قائمة الوسوم الأعلى مشاركة في الدولة الخليجية.

و“خليفة محمد راشد دعفوس المهيري“ مهندس إماراتي، وهو خريج هندسة ميكاترونيكس في كلية دبي للطلاب، اشتهر بلقب محارب السرطان، المرض الذي أصيب به قبل 5 سنوات وأدى لقطع رجله اليسرى، وفق تقارير إعلامية محلية.

وقد اعتاد المهيري على نشر مقاطع فيديو لمراحل علاجه من مرض السرطان على حسابه في إنستغرام، الذي يتابعه فيه نحو 26 ألف شخص.

وكانت آخر مشاركة له في 20 يونيو/حزيران الماضي، حيث أعلن من داخل ما يبدو أنها غرفة عمليات عن تطور حالته المرضية.

وفي ذات الشهر أقيمت مسيرة رياضية كبيرة شاركت فيها 12 مجموعة من المواطنين الإماراتيين والمقيمين بكل من رأس الخيمة ودبي والشارقة وأبوظبي دعمًا لدعفوس المهيري، امتدت فعالياتها لاحقًا إلى دول الخليج العربي في كل من السعودية والكويت والبحرين.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قد تكفل بعلاج خليفة دعفوس بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في ”إنستغرام“، لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأمريكية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وفور انتشار خبر وفاته، شارك العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي كلمات رثاء ونعي لـ“محارب السرطان“.

وقال الإعلامي جمال الحربي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ خليفة دعفوس المهيري ”محارب السرطان“ خليفة كان بطلًا حقيقيًا، وقاتل مرضه الخبيث بالابتسامة والتحدي والأمل حتى النهاية، رحمك الله يا صديقي ..إنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ خليفة دعفوس المهيري "محارب السرطان" خليفة كان بطلاً حقيقاً وقاتل مرضه الخبيث بالابتسامة والتحدي والأمل حتى النهاية. رحمك الله يا صديقي ..إنا لله وإنا إليه راجعون????

#خليفه_دعفوس https://t.co/JT1sUjOWUh — جمال الحربي (@JALHARBISKY) August 20, 2019

وقال المغرد ”محمد االظهوري“ : ”ورحل عنا خليفة الشاب الذي قاوم السرطان بشجاعة ولكن ارداة الله أن يرحل ويترك خلفه أناسًا يدعون له بالخير رحمك الله ياخليفة“.

ورحل عنا خليفة الشاب الذي قاوم السرطان بشجاعة ولكن ارداة الله ان يرحل ويترك خلفه اناس يدعون له بالخير

رحمك الله ياخليفة #خليفة_دعفوس#خليفة_دعفوس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/yhm5I7lOUM — محمد الظهوري???????? (@Aldhuhoori80) August 20, 2019

وشارك الإعلامي عبد الله البندر مقطع فيديو للراحل، يعود تاريخة لنهاية فعاليات الأولمبياد الخاص الذي أقيم في أبوظبي في مارس الماضي، حيث كشف دعفوس عن توجهه لاستكمال العلاج الكيماوي بعد تطوعه في الأولمبياد.

وقال: ”تلقيت قبل قليل نبأ وفاة أخينا الغالي #خليفه_دعفوس بعد صراع دام سنوات مع المرض، عرفته مبتسمًا محبًا للخير حتى في اللحظات الأخيرة التي كان يعاني فيها من ألم المرض، أتمنى منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يعوض شبابه بالجنة، لن أنسى كلماتك يا خليفة“.

تلقيت قبل قليل نبأ وفاة أخينا الغالي #خليفه_دعفوس بعد صراع دام سنوات مع المرض، عرفته مبتسماً محباً للخير حتى في اللحظات الأخيرة والتي كان يعاني فيها من ألم المرض، أتمنى منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يعوض شبابه بالجنة. لن أنسى كلماتك يا خليفة ????pic.twitter.com/GAr5iECsV2 — عبدالله البندر (@a_albander) August 20, 2019

وقد ربط مغردون بين وفاة دعفوس والأديب الإماراتي حبيب الصايغ، حيث صادفت وفاتهما اليوم نفسه، معتبرين أنهما علَمان في مجالينِ؛ أحدهما الأدب والآخر ”علم التفاؤل والقوة“، حسب وصفهم.