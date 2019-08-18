العراق.. عرض أزياء في مدينة ”أم المساجد“ يثير غضب النشطاء (فيديو)

أثار عرض أزياء نظمته الجزيرة السياحية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، غضبًا واسعًا وجدلًا في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

والعرض الذي نُظم في المدينة مؤخرًا، لم يحظَ باهتمام كبير، على مستوى المحافظة على الرغم من أنه الأول من نوعه في المدينة بعد هزيمة داعش عام 2017، إذ أقيم العرض تحت حماية السلاح وفي مكان معزول داخل الجزيرة السياحية.

وعبر مواطنون من الفلوجة عن غضبهم واستيائهم من تنظيم هذا العرض، إذ أن المدينة تُلقب بـ“أم المساجد“ لكثرة المآذن فيها، ومحافظاتها على التقاليد العشائرية، الأصيلة.

وحمل سكان المدينة في بيان، مدير الحبانية السياحية ”مؤيد مشوح“ كل التبعات القانونية والعشائرية لما وصفوه بالإساءة المتعمدة لمدينة الفلوجة وأهلها.

وطالب البيان، بـ“إقالة مدير الحبانية السياحية، ومحاسبة مروجي الإساءة للفلوجة من القائمين على حفل عرض الأزياء“، لافتًا إلى أن ”المدينة ستبقى البياض الناصع، الذي يقض مضاجع الفاسدين و الخونة“.

وظهر في الاستعراض عدد من الفتيات وهن يرتدين ملابس بدت على أنها تراعي واقع المدينة العشائرية، وطبيعتها الدينية، من حيث طول الملابس وقدر التبرج فيها.

لكن آخرين رأوا في هذا الرفض تعديًا على الحريات العامة، وعودة إلى قوانين داعش التي كان يفرضها على المدينة من حيث منع مظاهر الحياة، مثل التبرج وخروج المرأة إلى الأسواق وغير ذلك.