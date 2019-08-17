مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي بالسعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مشهدًا مهيبًا لتشييع 58 جنازة وقت صلاة الفجر في الحرم المكي بالسعودية، وفق ما أوردته صحيفة سبق على حسابها على تويتر.
واشتمل المقطع على موكب الجنائز وتبدو بعض الجثامين تتزين بملابس الإحرام.
تزيّن بعضها ملابس إحرام .. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة فجراً بـ #الحرم.https://t.co/6TJ0PXCBMh pic.twitter.com/Ygo3xT5NqG
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 17, 2019
وقبل أيام قليلة أنهى الحجاج مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي شهد كثافة كبيرة، إذ بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام مليونين و489 ألفًا و406 حجاج، بحسب إحصائية نهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية (رسمية).