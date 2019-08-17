مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي بالسعودية (فيديو)

مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي بالسعودية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو مشهدًا مهيبًا لتشييع 58 جنازة وقت صلاة الفجر في الحرم المكي بالسعودية، وفق ما أوردته صحيفة سبق على حسابها على تويتر.

واشتمل المقطع على موكب الجنائز وتبدو بعض الجثامين تتزين بملابس الإحرام.

وقبل أيام قليلة أنهى الحجاج مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي شهد كثافة كبيرة، إذ بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام مليونين و489 ألفًا و406 حجاج، بحسب إحصائية نهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية (رسمية).

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