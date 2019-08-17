مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي بالسعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مشهدًا مهيبًا لتشييع 58 جنازة وقت صلاة الفجر في الحرم المكي بالسعودية، وفق ما أوردته صحيفة سبق على حسابها على تويتر.

واشتمل المقطع على موكب الجنائز وتبدو بعض الجثامين تتزين بملابس الإحرام.

تزيّن بعضها ملابس إحرام .. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة فجراً بـ #الحرم.https://t.co/6TJ0PXCBMh pic.twitter.com/Ygo3xT5NqG — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 17, 2019