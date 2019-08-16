وفاءً لابنه الشهيد.. سوداني يقطع 135 كلم سيرًا على الأقدام لحضور ”الاتفاق النهائي“

قطع السوداني قسم السيد 135 كلم سيرًا على الأقدام من منطقة ”أربجي“ بولاية الجزيرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ لحضور الاحتفال بالتوقيع النهائي غدًا السبت.

وقال السيد إنّه ”قطع هذه المسافة؛ وفاءً لابنه عثمان الذي استشهد في ثورة كانون الأول/ ديسمبر الماضي“.

وأضاف، حسب موقع ”ترياق نيوز“ السوداني اليوم الجمعة، أنّه ”جاء للمشاركة في حفل التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت“.

وشكّل تجمع المهنيين السودانيين- أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، لجنة تنسيقية مع أسر شهداء الثورة السودانية لمتابعة الإجراءات القانونية والقصاص من قتلة الثوار.

وسيّرت ولايات سودانية الشهر الماضي مليونية تحت لافتة ”القصاص العادل“ سقط فيها 4 شهداء في مدينة أم درمان.

وبلغ عدد شهداء الثورة السودانية أكثر من 100 شهيد وأكثر من 500 جريح، بحسب لجنة أطباء المركزية المقربة من المعارضة.

وخلد التشكيليون السودانيون ذكرى شهداء الثورة على جدران ساحة القيادة العامة للجيش- مقر الاعتصام سابقًا- وعلى جدران منازل الشهداء.