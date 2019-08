اعتداء شباب على بائعة في حديقة عامة يثير غضبًا في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان. . ويظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.