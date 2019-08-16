اعتداء شباب على بائعة في حديقة عامة يثير غضبًا في السعودية (فيديو)

وجه أمير منطقة جازان جنوبي السعودية، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالقبض على مجموعة شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي، شرقي المنطقة.

ونقلت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، اليوم الجمعة، عن مصادر قولها إنّه ”جرى استدعاء المرأة وهي مقيمة، وأخذ أقوالها حول الواقعة، واتضح عدم تعرضها لأي إصابات“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو أظهر اعتداء الشبان على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، ما أثار جدلًا ومطالب بضرورة القبض على المعتدين.

ويظهر الفيديو استيلاء الشباب على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، بينما قامت السيدة بمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، بحسب المصدر نفسه.