اعتداء شباب على بائعة في حديقة عامة يثير غضبًا في السعودية (فيديو)

وجه أمير منطقة جازان جنوبي السعودية، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالقبض على مجموعة شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي، شرقي المنطقة.
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مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان. . ويظهر الفيديو أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي، بحسب صحيفة "سبق" المحلية. . #إرم_نيوز #فيديو #اعتداء #بائعة #جازان #العيدابي #السعودية #اشتباك #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia
ونقلت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، اليوم الجمعة، عن مصادر قولها إنّه ”جرى استدعاء المرأة وهي مقيمة، وأخذ أقوالها حول الواقعة، واتضح عدم تعرضها لأي إصابات“.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو أظهر اعتداء الشبان على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، ما أثار جدلًا ومطالب بضرورة القبض على المعتدين.
ويظهر الفيديو استيلاء الشباب على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، بينما قامت السيدة بمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، بحسب المصدر نفسه.