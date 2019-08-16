وفاة الأميرة الهولندية كريستينا

المصدر: ا ف ب

توفيت الأميرة كريستينا، الشقيقة الصغرى لبياتريكس ملكة هولندا السابقة، اليوم الجمعة، في لاهاي عن 72 عامًا، بعد صراع مع سرطان في العظم، بحسب ما أعلنت العائلة الملكية.

وجاء في بيان صدر عن الأميرة بياتريكس والملك فيلم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما: ”نحن حزينون لوفاة شقيقتنا وخالتنا العزيزة، كانت كريستينا تتمتّع بشخصية لافتة وقلب من ذهب، نثمّن غاليًا الذكريات الجميلة والمتعددة عنها“.

وولدت ماريا كريستينا، أميرة أورانج -ناسوا وأميرة ليبه- بيسترفلد، وهي مصابة بعمى جزئي في 18 شباط/فبراير 1947 في قصر سوسديك في بارن (وسط هولندا).

وكانت كريستينا، الابنة الرابعة للملكة جوليانا والأمير برنهارد، تهوى الموسيقى والرقص والغناء. وهي الأخت الصغرى للأميرة بياتريكس، ملكة هولندا من 1980 إلى 2013. وقد تخلّت هذه الأخيرة عن العرش في 30 نيسان/أبريل 2013 لصالح ابنها البكر الأمير فيلم-ألكسندر.

وتزوّجت كريستينا سنة 1975 الأستاذ الكوبي خورخيه غييرمو الذي كان منفيًا، ولها منه ثلاثة أولاد، هم: برناردو ونيكولاس وجوليانا، وتطلق الزوجان سنة 1996 ولم تعد الأميرة منذ ذلك أهلًا لتولي العرش.

وستوارى الأميرة كريستينا الثرى في مراسم خاصة، بحسب ما أفاد القصر الملكي من دون تحديد التاريخ.

وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بيان ”بالشخصية الودية“ للأميرة التي كانت تعاني من سرطان في العظم منذ سنوات عدّة.