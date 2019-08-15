محادثات بين زبائن ومروّج للشذوذ الجنسي تثير غضب السعوديين

أثارت صور متداولة لمحادثة عبر تطبيق المراسلة الفوري (واتس أب) بين زبائن ومروّج للشذوذ الجنسي مع الأطفال غضبًا واسعًا بين المدونين السعوديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نسبها لإحدى مدن المملكة.

بدأت القصة عندما زعم عدد من المدونين أن أطراف الحديث في الصور المتداولة للمحادثة هم من أبناء مدينة حفر الباطن السعودية، وأنهم يمارسون أفعالهم الشاذة المخالفة للقوانين والأعراف بسرية تامة.

ويظهر في المحادثات تفاوض حول الأسعار والمكان وطرق الدفع، للحصول على أطفال ونساء بهدف ممارسة الجنس معهم.

وجرى تداول صور المحادثات على نطاق واسع، وفي موقع ”تويتر“ وصل الوسم ”#مغتصب_الحفر“ إلى قائمة الترند سريعًا مع انضمام آلاف المغردين للتعليق، ومطالبة الجهات الأمنية بملاحقة أطراف تلك المحادثة، وشبكة الشذوذ الجنسي كلها.

@kamnapp @bip_ksa شوفو شغلكم مع هالشخص اولاً مجاهر بالمعصيه ثانياً لوطي والاخير شف المحادثه بالواتس مع اليمني اللي يجيبله العيال والبنات #مغتصب_الحفر pic.twitter.com/vOP4y2zzxv — عين (@lll_a111) August 15, 2019

الموضوع أعمق من مشتهي أطفال وبس! صار مجاهرة بالانترنت و sex trafficking تجارة بيع أجساد أطفال بمبالغ وقدرها و أماكن و قصص! إذا سكتنا أكثر من كدا ف رح يفوت الأوان و يصير شي متغاضى عنه و الناس تصير متصالحة معاه.#مغتصب_الحفر — Childish Trashbino. (@MCMXCXV) August 15, 2019

ولم يرد أي تعليق رسمي على تلك المطالب والتبليغات الأمنية الإلكترونية، إذ يمكن لسكان المملكة الإبلاغ عبر تطبيق ”كلنا أمن“ على الهواتف الذكية عن أي مخالفات، بحيث تتم متابعتها من قبل وزارة الداخلية المشرفة على التطبيق.

#مغتصب_الحفر

متخيلين يجيب اطفال وكبار بنات وعيال ويغتصبهم ويتاجر فيهم بالدعاره ذا عقابه ليس سجنه بل قطع عضوه والتشهير به يرمونه اكل للحيوانات pic.twitter.com/ECX5s0dmo2 — ‏٣١♀ ∇ (@aho11__) August 15, 2019

#مغتصب_الحفر

انا اشوف ان اي واحد بيدوفيلي يتوجّب قتله لأنه شاذ ليس شاذ بمعنى الشذوذ الجنسي فقط لا ،، هو شاذ بإنسانيته بعيشته بحياته بأخلاقه بتربيته مانبغى نعيش مع ناس همّهم الوحيد هو الجنس واللواط لذلك نطالب بقتل كل مغتصب.“#وطن_بلا_شواذ — elpachinho“ (@mivv865) August 15, 2019

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا ومواضيع، ولا هوية المدونين المعلقين عليها، فيما تتابع السلطات السعودية في العادة المخالفات التي يتم الحديث عنها في مواقع التواصل.

تخيل كمية الرعب للاشخاص الي يغتصبون يرب يعذبونه با ابشع الطرق و يشهرون فيه #مغتصب_الحفر pic.twitter.com/lmoytkTKst — قابجاكي انيوثايو (@vilbl1) August 15, 2019

وتحظر القوانين السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، شأن غالبية بلدان العالم العربي والإسلامي، الشذوذ الجنسي وتعتبره مخالفة تستوجب العقاب، وهو ما ينطبق على شبكات الدعارة وممارسة الجنس بدون زواج.

ولا توجد إحصاءات رسمية لقضايا الشذوذ الجنسي، أو حوادث التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة، كما أن القضايا التي تشهدها المحاكم يتم التكتم عليها لأسباب اجتماعية، فيما يبقى العدد الأكبر من حوادث الشذوذ والتحرش بالأطفال سريًا، مع تمسك من تعرضوا للتحرش بعدم الكشف عن هوياتهم خشية نظرة المجتمع.