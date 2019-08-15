أكثر من نصف حالات الطلاق في إيران بسبب المخدرات

قال رئيس المركز الإيراني لمكافحة المخدرات، اللواء ألكساندر مومني، إن أكثر من نصف حالات الطلاق في البلاد تنبع من المخدرات.

وأدلى اللواء موميني بتصريحات للصحفيين في مدينة تبريز الواقعة شمال غربي إيران، وقدم معلومات حول تأثير تعاطي المخدرات في البلاد على الطلاق.

وأشار مومني حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، اليوم الخميس، إلى أن 77 % من السجناء الإيرانيين مجرمو مخدرات، وأن 55 % من حالات الطلاق في إيران تنبع من المخدرات.

وطلب مومني من الفنانين والرياضيين والمؤسسات الإعلامية مساعدتهم على رفع مستوى الوعي حول ضرر المخدرات وإخبار الجمهور بالضرر الذي يسببه الدواء.

وكان صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية، أعلن في نوفمبر 2018 أن 70 % من السجناء الإيرانيين كانوا من الجناة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإيران، المجاورة لأفغانستان، حيث يتم إنتاج 90 % من الأفيون في العالم، هي طريق عبور مهم في تهريب المخدرات إلى أوروبا وبلدان أخرى.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، أحد الممرات المهمة لتهريب المخدرات وتدور بين الحين والآخر اشتباكات متكررة بين مهربي المخدرات الذين يعبرون الحدود من أفغانستان وقوات الأمن الإيرانية.