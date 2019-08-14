فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة المكرمة ‎(صور)

استعادت فتاة مصرية، بصرها في مكة المكرمة، بعد قدومها لأداء مناسك الحج مع والديها، وفق ما ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة ”عاجل“ الإلكترونية السعودية أنّ ”الفتاة ( 16 عامًا) استعادت بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة“.

وقالت الصحيفة إنّ ذلك تم بعد ”عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات، تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف، باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم، ما خفف الضغط عن عصب العين“.

ونقلت عن الإدارة الطبية قولها إنّ ”المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين“.

والفريق الطبي مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة، الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور إسلام حرز الله.