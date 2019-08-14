الكويت تنهي أزمة سوق السمك

تمكنت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت من الوصول لحل ينهي مشكلة أسعار السمك، ويرضي صيادي السمك والمستهلكين، بعد أن وحدت مزاد البيع في السوق، مع المحافظة على نسبة حصة المستهلكين فيه، بعد رسو المزاد على السعر الأخير للسِّلال.

ونقلت صحيفة ”الراي“ المحلية، عن مصدر في الوزارة أن ”هذا الإجراء أتى بعد اعتراض الصيادين على بيع سلال الميد للمستهلكين بسعر لا يغطي تكاليف دخول البحر وصيانة الطراريد وأجور العمالة التي يدفعونها نظير صيد الميد والروبيان وتوفيره للمستهلكين“.

وأكد المصدر أن ”الوزارة ارتأت أن يكون المزاد مفتوحًا للجميع، مستهلكين وأصحاب الشركات والبسطات، وعند انتهاء المزاد يتم فصل نسبة 30% من المعروض للمستهلكين“.

وكان جهاز حماية المنافسة فتح تحقيقًا حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك، عقب ارتفاع الأصوات الشعبية بالدعوات لمقاطعة شراء الأسماك؛ بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الجهات المختصة لضبط أسعار السمك الذي يعدّ من أهم المأكولات لدى الكويتيين.

وطالب النشطاء الذين أبدوا استياءهم على مدى الأيام الماضية لما شهده سوق السمك من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بالضغط على تجار السمك وعدم شرائها منهم حتى تعود إلى أسعارها المعتادة.

وعُنونت الحملة بهاشتاغ #خلوها_تخيس على موقع التواصل ”تويتر“، وهي العبارة التي أطلقها النشطاء خلال الأعوام السابقة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأسماك في مثل هذا الوقت من كل عام لعدة عوامل.

وتمحور الاستياء الشعبي حول ارتفاع أسعار سمك (الميد) الذي يفضله الكويتيون والخليجيون بشكل عام، إذ وصل سعر السلة الواحدة، اليوم الأربعاء، إلى 90 دينارًا، بعد أن بيعت بـ8 دنانير في الأيام القليلة الماضية.

ورغم إعلان الصيادين أن ارتفاع الأسعار بسبب قلة الكمية المعروضة نتيجة عوامل عدة، بينها الأحوال الجوية، فقد وجه النشطاء أصابع الاتهام إلى تجار السمك، معتبرين أن ارتفاع أسعارها بشكل لافت سببه جشع التجار، مطالبين بعدم شراء الأسماك منهم حتى يرتدعوا ويعيدوا الأسعار إلى ما كانت عليه.

وشهد سوق السمك مشادات كلامية بين البائعين والمستهلكين في مقاطع بثتها الحسابات الإخبارية بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها قضية الأسماك، وسط تدخل من الجهات الرسمية لحل هذه الأزمة وإطلاق وعود باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصيادين المخالفين.