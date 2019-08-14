صاحبة توثيق مقطع ”هذا واجبي“ للعسكري السعودي ”متفاجئة“

أكدت السيدة الحاجة التي وثقت مقطع الطالب العسكري ماجد بن نادر عبدالعزيز في السعودية وهو يرفض أخذ مبلغ مالي من إحدى الحاجات، أنها لم تتوقع أن يحقق المقطع هذا التفاعل، خاصة من قبل القيادة في المملكة، مبينة أن المشهد كان عفويًا جدًا، وفوجئت بانتشاره بهذه السرعة.
ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن موثقة الفيديو، وتدعى نهلة بكري، وثقت بهاتفها المحمول معظم اللحظات الإنسانية التي شاهدتها في حج هذا العام، لافتة إلى أنها لم تتوقع أن يصل المشهد الذي وثّقته للطالب العسكري وينتشر بهذا القدر؛ خصوصًا أنها حاولت فقط توثيقه والاحتفاظ به للذكرى.
وسبق أن أجرى الأمير عبدالعزيز بن نايف وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا بالطالب ماجد، مقدمًا له شكره لإخلاصه بعمله، ومكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال (27,000 دولار)، إضافة إلى سيارة، كما وجه بتعيينه بعد تخرجه بالمدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.
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قالت مصادر سعودية فجر اليوم، إن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجّة وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها #إرم_نيوز #فيديو #أخبار #هاشتاق #Hashtag #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #فيديو #ترند #trend #video #saudiarabia #Saudi #ksa #الحج #الحج1440 #عرفات #Hajj2019 #مكة_المكرمة #مكه_الان #الكشافه_في_الحج3
وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدّمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجه الحجاج، قائلًا لها: ”هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج“، ورغم إصرار الحاجة؛ إلا أن العسكري ماجد ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.