صاحبة توثيق مقطع ”هذا واجبي“ للعسكري السعودي ”متفاجئة“

قالت مصادر سعودية فجر اليوم، إن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجّة وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها