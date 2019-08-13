قضية خطبة العيد المثيرة ضد السعوديات العاملات تصل النيابة العامة

دخلت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، على خط قضية خطيب العيد الذي أثار جدلًا واسعًا في مدينة جدة بحديثه عن النساء يوم الأحد الماضي، حيث تشهد الحادثة مزيدًا من ردود الفعل الرسمية والشعبية وسط انقسام بين مواطني المملكة بشأن تداعيات الحادثة.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في حادثة خطبة العيد المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب النظام، حيث باشر المحققون إجراءات التحقيق في القضية والوقوف على ما انطوت عليه السلوكيات المقترفة من المذكور والمفضية إلى المساءلة الجزائية وتحديد الأوصاف الجرمية المرتكبة في القضية الموجبة للمسؤولية الجزائية.

ويأتي تدخل النيابة العامة المنسوب لمصدر فيها، بعد تدخل وزارة الشؤون الإسلامية، حيث قال الوزير عبد اللطيف آل الشيخ، خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها قبل يومين، إن ما جرى تداوله بأسلوب غير شرعي عن عمل المرأة، ”لا يتناسب مع توجهات الدولة“ وأنه جرى فتح تحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخطيب.

وكان خطيب مصلى مؤقت أقيم لأداء صلاة العيد في منطقة تسمى ”دوار الكرة الأرضية“ في مدينة جدة، قد أثار ردود فعل واسعة عندما هاجم بخطبته النساء العاملات في مجال البيع قائلًا:“ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، ولا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها“.

وأعيد تداول المقطع الذي سجلته إحدى الشابات السعوديات اللاتي حضرن الصلاة والخطبة، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله أيضًا عبر مجموعات ”واتس أب“ التي تنتشر بين السعوديين بكثرة.

الناس رايحين يصلون العيد في أمان الله..أنت تتقيأ التخلف حقك عليهم ليش؟!

هل البائعة في المحلات و المرأة التي تعمل في بيئة مختلطة عاهرة؟

هل جملة "الحرة تموت ولا تأكل بثدييها" تليق بمسجد وبخطبة عيد يجلس فيها الأطفال يا سماحة الشيخ؟!@Dr_Abdullatif_a pic.twitter.com/joDtBICeDP — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) August 11, 2019

وبينما شن أغلب المعلقين، وهم من مختلف مناطق المملكة وشرائح المجتمع، هجومًا على الخطيب وطالبوا بمحاسبته، ذهب البعض لأبعد من ذلك، ودعوا لوضع ضوابط لخطب العيد والجمعة، تمنع الخطباء من مخالفة القوانين المحلية والتوجهات الرسمية.

توحيد خطبة الجمعة والعيدين على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية صار مطلباً ملحّاً في ظل تفاوت مستويات الوعيّ بين الخطباء. لا يُعقل أن تظلّ الخطب رهناً لمشاعر الخطباء الوقتية وآرائهم الشخصية وردود أفعالهم الانفعالية على أحداث راهنة. #تحريض_خطباء_المساجد — محمد حسن علوان (@m_alwan) August 11, 2019

وذهب فريق ثالث لرأي مغاير، ودعا مؤيدوه لفرض خطبة موحدة في صلوات الجمعة والعيد، قبل أن يرد عليهم آخرون يقولون إن الخطب الموحدة تجعل من الخطيب ناقلًا يشبه آلة التسجيل على حد وصف البعض منهم.

أنا من المؤيدين والداعين إلى أن تتولى لجنة متخصصة إعداد خطبة الجمعة ومن ثم تكون موحدة صادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية ، ينبغي أن يضم إلى اللجنة بالاضافة إلى الكوادر المتخصصة في العلوم الشرعية كوادر متنوعة وأهمها علم النفس والاجتماع https://t.co/FlsFUT2oa0 — سليمان الطريفي (@alturifi1) August 11, 2019

صدقت. حفظك الله. توحيد الخطبة يجعل الخطيب شريطا مسجلا ويلغي قيمة حضوره — توفيق السيف (@t_saif) August 12, 2019

ووجد الخطيب الذي لم يتم الكشف عن هويته، من يدافع عنه، فيما دعا آخرون لعدم تعميم تصرف خطيب العيد في جدة على كل خطباء المملكة الذين لا ترد شكاوى وانتقادات ضدهم إلا نادرًا.

#تحريض_خطباء_المساجد كم من خطبة شحنت اب وزوج وأخ وراح يفرد عضلاته على زوجته او بنته او اخته ؟ لازم يتحاسبون على نشرهم للكراهيه داخل الأسر .. والحين زمن تمكين المرأه وقوتها يعني معد بتسكتلك زي قبل على المعاملة الدونيه والسيئة الي تشوفها منك — ابريل 1114 (@JustApril88) August 11, 2019

وتشهد السعودية تغييرات جذرية منذ نحو 3 سنوات، شملت مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك إلغاء وتعديل بعض القوانين المحلية التي كانت تقيد عمل المرأة وتحد من مشاركتها في الحياة العامة، والتي كان يستند واضعوها لتفسيرات دينية للشريعة الإسلامية ما لبثت المملكة أن تخلت عنها.

ومنذ ذلك الحين، لا يغيب بعض الحوادث التي تعكس وجود تيار محافظ لا تروق له تلك التغييرات، ويعتبرها أفراد ذلك التيار مخالفة للتفسير الذي يتبنونه للشريعة الإسلامية التي يتمسك قادة السعودية بتطبيقها كمرجع دستوري وقانوني، لكن وفق تفسيرات شائعة ومتبعة في غالبية دول العالمين العربي والإسلامي.

وتشمل التغييرات التي تشهدها المملكة، وزارة الشؤون الإسلامية أيضًا، حيث تعمل الوزارة على ما يشبه إعادة الهيكلة لإداراتها وخططها القصيرة وبعيدة المدى، بحيث لا يتعارض خطابها الذي تنشره عبر عشرات آلاف المساجد ومئات وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، مع التوجه الرسمي الجديد المعتدل للمملكة.