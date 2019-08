بسبب ”غرام النساء“.. وزير بريطاني يضع نفسه في موقف محرج‎

تعرض وزير الدفاع البريطاني، ”جوني ميرسر“، المكلف بشؤون أفراد القوات المسلحة وقدامى المحاربين، لهجوم حاد بعد إعلانه أن كل النساء المستقيمات اللاتي التقاهن أغرمن به، وذلك في تغريدة له على ”تويتر“.

ووصف النائب المتزوج بأنه ”متعجرف“ و ”متوهم“ من قبل مئات النساء الغاضبات على ”تويتر“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعقب ذلك، ادعى أنها كانت ”مزحة“، لكنه رفض إزالة المنشور على الرغم من رد الفعل العنيف.

The furore over this.. ????????‍♂️ It’s a self-deprecating joke; Hyde hates me, and I neither worry nor care if others do or don’t. If I did believe this would I ever post it?? Huge apologies Obvs to Hyde/Maltby and other self-appointed intellectual giants/commentators so profoundly upset https://t.co/XnyuV4rb8Q

— Johnny Mercer MP (@JohnnyMercerUK) August 11, 2019