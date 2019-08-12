بسبب ”غرام النساء“.. وزير بريطاني يضع نفسه في موقف محرج‎

تعرض وزير الدفاع البريطاني، ”جوني ميرسر“، المكلف بشؤون أفراد القوات المسلحة وقدامى المحاربين، لهجوم حاد بعد إعلانه أن كل النساء المستقيمات اللاتي التقاهن أغرمن به، وذلك في تغريدة له على ”تويتر“.

ووصف النائب المتزوج بأنه ”متعجرف“ و ”متوهم“ من قبل مئات النساء الغاضبات على ”تويتر“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعقب ذلك، ادعى أنها كانت ”مزحة“، لكنه رفض إزالة المنشور على الرغم من رد الفعل العنيف.

The furore over this.. ????????‍♂️ It’s a self-deprecating joke; Hyde hates me, and I neither worry nor care if others do or don’t. If I did believe this would I ever post it?? Huge apologies Obvs to Hyde/Maltby and other self-appointed intellectual giants/commentators so profoundly upset https://t.co/XnyuV4rb8Q — Johnny Mercer MP (@JohnnyMercerUK) August 11, 2019

وعلقت إحدى المستخدمات قائلة: ”أنا مستقيمة وأجدك أسوأ مثال للمعجب بنفسه، قليل الثقة والذي جعلني أشعر بالخيبة في حياتي“.

وقالت أخرى: ”أعتقد أنه يقصد أنه لم يقابل أي امرأة مستقيمة في حياته“، فيما كتب أحدهم: ”مرحبًا، أنا لا أخيفك جوني، فأنت تذكرني بصبي صغير شقي مليء بالكذب“.

بعد هذه الانتقادات، ادعى ميرسر لاحقًا أن التغريدة الأصلية كانت عبارة عن ”مزحة تنتقد الذات“، لكنه رفض إعلان أسفه في تغريدة على الرغم من رد الفعل العكسي.

وقال: ”لا، بالطبع لن أعتذر عن مزحة هراء، كان من الممكن توقع ذلك، لكن تعمد سوء تفسير ذلك، صدمة، تمتعوا بما تبقى لكم من عطلتكم الصيفية“.

يذكر أن ميرسر متزوج ولديه أطفال ولعب دور البطولة في إعلان دوف قبل الدخول في السياسة.

وتم تعيين ميرسر وزيرًا في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تموز يوليو، كمختص في الشؤون الدفاعية والمحاربين القدامى.