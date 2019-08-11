الاعتداء في باريس على تونسي مدافع عن حقوق المثليين

تعرّض المتحدّث باسم جمعية شمس التونسية المدافعة عن حقوق المثليين إلى اعتداء في باريس من قبل أربعة أشخاص تعرّفوا إليه في الطريق، ليل الخميس الجمعة، وفق ما قالت منظمة تكافح رهاب المثلية الأحد.

وكان نضال بالعربي، الذي أدين سابقًا في تونس بتهم المثلية الجنسية، وحصل على اللجوء في فرنسا، عائدًا إلى منزله حين ”تعرّف إليه رجل في الشارع كان قد اعتدى عليه في تونس العام 2013 أيضًا“، وفق ما قالت منظمة ”ايداهو-فرنسا“ في بيان.

وأضافت أنّ ”ذلك الرجل أتى بثلاثة آخرين للاعتداء على نضال بالعربي، وكانوا يطلقون شتائم ضد المثليين“.

وأكد مصدر في الشرطة لـ“فرانس برس“ حدوث الاعتداء عند حدود الساعة 12,30 ليلًا، ولكنّه أشار إلى قيام ثلاثة أشخاص به. وقال المصدر ”تقدّم المعتدى عليه بشكوى في اليوم التالي مشيرًا إلى طابع معادٍ للمثلية خلف الاعتداء“.

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق حول ”أعمال عنف متعمدة، بسبب الميول الجنسية للضحية“.

وقال لوي-جورج تين مؤسس اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحوّل الجنسي، والذي يستضيف نضال بالعربي بانتظار أن يجد سكنًا، إنّ الأخير ”لم يتعرض إلى كسور“، ولكنّه يعاني من ”عدة رضوض في الأضلع والعنق“، ما فرض عليه ارتداء طوق.

وتأسست جمعية شمس العام 2015 وهي تناضل من أجل عدم تجريم المثلية في تونس.

وتقدّم المحامي التونسي منير بعتور، رئيس الجمعية، في 9 آب/اغسطس بملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة في 15 أيلول/سبتمبر، ما أثار جدلًا حتى بين أفراد الجمعية.