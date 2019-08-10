لقطات نادرة تظهر موسم الحج قبل 81 عامًا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره حساب دارة الملك عبدالعزيز على تويتر لقطات نادرة تظهر موسم الحج قبل 81 عامًا.

ويظهر الفيديو تواضع مكونات المكان، واختلاط أصوات الحجاج وقلة أعدادهم والدواب الناقلة وجلبة الحركة، وهو ما قارنته صحيفة سبق المحلية بما وصلت إليه الترتيبات والخدمات لأعلى مستوياتها في العصر الحالي.

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام انتقلت، صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج، وسط تلبية ”لبيك اللهم لبيك“.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، ”واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة و(..) حركة مرورية تتسم بالانسيابية“.

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.