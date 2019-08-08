الكويت.. توجه لتجنيس أصحاب الشهادات العليا من ”البدون“

تداولت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت أنباء عن توجه حكومي مرتقب لتجنيس أصحاب الدراسات العليا من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“، الحاصلين على شهادات في الطب والهندسة، وتقديمهم على باقي الفئات.

وشهدت قضية ”البدون“ منحى جديدًا في الكويت خلال الشهر الماضي مع انتحار شاب عشريني، الأمر الذي دفع إلى اعتصامات واسعة للمطالبة بتصحيح أوضاع فئة غير محددي الجنسية.

واعتقل العشرات من الناشطين المشاركين في الاعتصامات بتهم تتعلق بتنظيم تجمعات غير مرخصة، إضافة إلى تهمة التهديد لأحدهم.

وتداول نشطاء أنباء بأن سبب انتحار الشاب هو ”الوضع المادي الذي يعانيه وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية“؛ ما أثار تعاطف النشطاء معه ومع قضية ”البدون“، وإلقاء اللوم على الجهات المعنية بهذه القضية لعدم إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها أبناء هذه الفئة.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.